Ousmane Kaba sur la grève des enseignants : ‘’l’histoire des 8 millions, ce n’est pas possible au niveau du budget actuel de la Guinée’’

Au cours d’un entretien -à bâtons rompus- qu’il a accordé samedi à la rédaction de Mediaguinee, le président du parti des démocrates pour l’espoir (PADES) Ousmane Kaba s’est exprimé sur la situation socio-politique du pays. Les violences survenues à Kindia, la ville morte de l’opposition républicaine qui a fait un mort et la grève des enseignants étaient des sujets au centre des discussions.

‘’Je préfère qu’il y ait un maire avec la paix même s’il n’est pas majoritaire’’

Mediaguinée : la ville de Kindia a enregistré des violences avec l’installation du nouveau maire sur fond de dégâts. Quelle est la lecture du PADES ?

Ousmane Kaba : Moi, j’ai toujours déploré qu’il y ait de la violence en politique. Pour Kindia, je constate également qu’il y a des déclarations telles que celles de l’imam contre lesquelles beaucoup de gens se sont levés, ce qui est juste, nous devons tous condamner la division de la Guinée mais ce qu’il faut éviter, c’est présenter les gens de Kindia comme les racistes en Guinée, je ne suis pas du tout d’accord. Tout le monde sait très bien que les habitants de la Basse côte sont les meilleurs des Guinéens, ce sont les plus ouverts dans toute la Guinée. Ce que l’on oublie, c’est la cause du problème. Le problème à Kindia comme ailleurs en Guinée, ce n’est pas un problème ethnique, c’est de la diversion, c’est un vrai problème politique. En quoi c’est un vrai problème politique ? Parce que les problèmes ont commencé à Kindia très bien avant la déclaration de l’imam, déjà les gens du RPG arc-en-ciel brûlaient les pneus parce que les gens se sont insurgés contre l’accord politique, au lieu que l’on s’en tienne aux résultats des élections. Donc, pour moi le vrai problème, c’est la fraude électorale massive. Il faut qu’on évite de faire des fraudes massives dans les élections que nous organisons. Qui sont les responsables ? Ce sont des leaders politiques, ce sont les chefs de quartier qui sont vendus, ce sont les fonctionnaires véreux, ces directeurs et ces ministres qui vont pendant les élections qui remplissent leurs voitures d’argent public volé pour aller distribuer et tromper les électeurs partout dans le pays, ce sont eux les vrais responsables. Aujourd’hui, ils sont couchés dans l’ombre comme s’ils n’ont rien fait et on est en train de gérer les conséquences de la fraude massive qui a eu lieu pendant ces élections communales. Moi, j’ai préconisé d’annuler ces élections dès le lendemain et beaucoup n’ont pas compris et nous sommes dans les conséquences. Mais la seule chose que je veux dire, ce que les Guinéens, il ne faut pas se laisser diviser par des politiciens qui changent tous les programmes en problème ethnique aujourd’hui.

Finalement, c’est l’UDG de Mamadou Sylla qui est élu à la Mairie de Kindia en la personne d’Elhadj Mamadouba Bangoura face aux deux grands partis du pays. Comment comprenez-vous cet état de fait quand on sait que l’UDG est un petit poucet ?

Parce que simplement les partis ont fait un accord qu’eux-mêmes n’ont pas respecté, d’abord l’accord est une violation par rapport à la loi, c’est parce qu’on n’a pas respecté la loi, on fait des accords mais les accords sont mal ficelés et les gens ne trouvent pas leurs comptes et finalement les partis se trompent les uns contre les autres. Moi, je préfère qu’il y ait un maire, même s’il n’est pas majoritaire avec la paix que d’avoir des maires de gauche à droite que la ville va encore se déchirer. Il ne faut pas oublier que la paix c’est notre premier actif dans ce pays. Il faut recoudre le tissu social, c’est très important et qu’on évite de transformer en problème ethnique des problèmes politiques. Le manque de transparence dans les élections et la mauvaise gouvernance.

Nous partageons les points de vue de l’opposition puisse qu’il y a eu des fraudes massives. nous partageons les revendications mais ne nous sommes pas associés ni à la ville morte ni à la manifestation

L’accord a été signé au QG de l’UFDG en présence des partis de l’opposition. Est-ce que le PADES a été contacté avant et après ces accords ?

Pas du tout, le PADES n’a été ni contacté avant ni contacté après. Nous, étant un nouveau parti, nous avons participé à ces élections, nous avons eu plus de 84 conseillers à travers la Guinée, ce qui était une surprise pour beaucoup de monde. Nous avons gagné dans beaucoup de circonscriptions électorales et les résultats ont été truqués. Il se trouve que simplement le PADES n’avait pas documenter parce que c’était des nouvelles personnes qui n’avaient pas l’expérience électorale, ils n’ont pas documenté. Donc, nous ne pouvons pas présenter notre cas, sur les premiers cas nous avons présenté, nous avons fait une plainte à Kankan contre la CEPI et CESPI aussi dans la zone qui a été rejetée par les juges. Nous nous sommes abstenus de toute autre action mais ça ne signifie pas que nous ne partageons pas les points de vue de l’opposition, nous partageons les points de vue de l’opposition puisse qu’il y a eu des fraudes massives. Maintenant, nous partageons les objectifs, nous partageons les revendications mais ne nous sommes pas associés ni à la ville morte ni à la manifestation.

La dernière ville morte organisée par l’opposition républicaine a fait un bilan d’un mort et plusieurs blessés. Votre réaction ?

J’ai toujours dit que c’est une catastrophe que des Guinéens meurent, quelle que soit la cause, quel que soit le bord politique, c’est un Guinéen qui est mort et là où nous avons une position tranchée par rapport au gouvernement, nous soutenons que c’est le rôle du gouvernement de faire des enquêtes, de faire justice puisse que ça fait partie de ses fonctions régaliennes. C’est à l’Etat de dire qui a tué ? Qui et quelles doivent être les peines à infliger ? Si ça ne se fait pas, ça donne un sentiment d’injustice à une partie de la Guinée, cela a nourri des frustrations et revendications violentes, ce n’est pas une bonne chose pour la démocratie dans notre pays.

Juste après ces violences, on a suivi le ministre de la sécurité qui a dédouané les forces de sécurité et salué leurs actions qu’il a appelées de ‘’républicaines’’ ?

Je n’ai pas suivi la déclaration du ministre M. Keira qui est un homme décidé par ailleurs, que je connais, mais ce que je peux dire, c’est à l’Etat de faire des enquêtes et de faire justice, c’est une position de principe parce que la sécurité est du ressort de l’Etat, la justice est du ressort de l’Etat. Je ne connais pas le dossier particulier et je peux pas rentrer dans les détails.

Nous avons estimé que le gouvernement devait simplement appeler les grévistes pour s’asseoir autour de la table et discuter, dire voilà les possibilités financières de l’Etat, voilà le budget que nous avons, voilà ce que nous pouvons accorder ou pas

Autre sujet, c’est la grève des enseignants qui perdure et inquiète tout le monde. Le PADES en a plusieurs fois parlé au cours de ses assemblées générales. Jusqu’à présent, chaque partie est campée sur sa position. Comment comprenez-vous cela ?

Encore une fois, ce que nous avons toujours dénoncé au PADES, c’est le manque de dialogue, la méthode. Nous avons estimé que le gouvernement devait simplement appeler les grévistes pour s’asseoir autour de la table et discuter, dire voilà les possibilités financières de l’Etat, voilà le budget que nous avons, voilà ce que nous pouvons accorder ou pas. A mon avis, lorsqu’il y a un manque de dialogue, ça envoie des frustrations et c’est ça qui envoie et les grèves et les violences qui s’en suivent. Encore une fois, nous préconisons qu’il y ait un vrai dialogue entre les enseignants et l’Etat. Les enseignants ont une fonction fondamentale dans ce pays et dans tous les pays du monde, parce que l’éducation est l’avenir de la Guinée. Si je vois tout ce qui se passe dans le domaine de l’éducation, ce n’est pas satisfaisant du tout pour le gouvernement, nous avons la grève dans l’enseignement pré-universitaire, nous avons la disparition programmée des universités privées et il n’y a pas suffisamment d’infrastructures dans les universités publiques. Donc, il y a vraiment des problèmes.

Les enseignants ont réclamé de les traiter avec respect et avec dignité

Vous êtes aussi un éminent économiste il faut le rappeler, est-ce que vous pensez que le budget guinéen peut supporter les 8 millions comme salaire de base des enseignants même si les grévistes disent que le montant est négociable ?

La question, c’est lorsqu’on discute, il appartient à l’Etat de dire voilà ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas. Je ne pense pas que les enseignants se soient accrochés à une histoire de 8 millions parce que ce n’est même pas possible au niveau du budget actuel de la Guinée et il faut revoir l’ensemble de l’échelle des salaires de toute la fonction publique. Les enseignants ont réclamé de les traiter avec respect et avec dignité, ils ont juste demandé qu’on vienne autour de la table et le gouvernement va leur dire voilà ce que nous pouvons, voilà ce que nous ne pouvons pas et c’est ce qui n’a pas été fait, c’est pour cela il y a problème. En même temps, les Guinéens voient des scandales de détournement, de gabegie et de corruption tous les jours et c’est cette atmosphère qui aggrave les crises sociales. C’est la raison pour laquelle nous avons à la fois des crises post-électorales, nous avons une crise sociale et nous avons une crise purement politique et économique.

Le débat politique est dominé par des discours ethnocentristes, ce qui n’a absolument aucun sens parce que tous les Guinéens sont dans la même pauvreté, la même misère, en manque d’infrastructures, au chômage

Quel appel lancez-vous aux acteurs socio-politiques pour calmer la crise qui perdure en Guinée et risque de toucher les autres secteurs du pays ?

Moi, je lancerais un appel de modération, vraiment que les acteurs sociaux puissent s’entendent sur l’essentiel c’est-à-dire sur la Guinée. L’appel que je lance aux Guinéens aussi c’est de ne pas se laisser tromper par les soi-disant problèmes ethniques, ça c’est un véritable danger pour la Guinée parce que les politiciens veulent opposer les Guinéens les uns aux autres. Il faut refuser, les vrais problèmes guinéens ce sont les problèmes de chômage, les vrais problèmes guinéens sont des problèmes de routes, d’eau, d’électricité, d’hôpitaux performants, de scolarité pour nos enfants et le chômage massif des jeunes voilà les vrais problèmes. Sur le plan politique, notre vrai problème, c’est la fraude électorale. Au lieu de s’attaquer à ces problèmes, les hommes politiques manipulent les masses guinéennes et les opposent les unes contre les autres. Le débat politique est dominé par des discours ethnocentristes, ce qui n’a absolument aucun sens parce que tous les Guinéens sont dans la même pauvreté, tous les Guinéens sont dans la même misère, tous les Guinéens sont en manque d’infrastructures, tous les jeunes guinéens sont au chômage voilà les vrais problèmes. On fait de la diversion, on transforme tout en problème ethnique. Quand il y a des problèmes, il y a des vrais politiques économiques dans notre pays. Je demande simplement aux Guinéens d’être modérés, de ne pas se laisser manipuler et cesser de se battre entre frères et sœurs.

Réalisé par Mohamed Cissé

623 33 83 57