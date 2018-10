Ousmane Kaba : «l’État doit trouver qui a tiré sur Elhadj Cellou Dalein Diallo… »

Le président du parti des démocrates pour l’espoir (PADES) vient de réagir à l’attaque du véhicule du chef de file de l’opposition guinéenne.

Le Dr Ousmane Kaba qui s’exprimait sur les grandes gueules de la radio Espace, a appelé les autorités à faire la lumière sur cet acte dont aurait été victime Cellou Dalein Diallo. Plus loin, l’ancien ministre a précisé qu’il revient à l’État d’assurer la justice et la sécurité.

« Ce qui se passe dans notre pays est très grave, notre pays est en train de tomber doucement dans la pagaille. Il faut éviter à tout prix la haine et la guerre civile. L’État doit prendre ses responsabilités , L’État est responsable de la sécurité et de la justice, ce sont les fonctions régaliennes de l’État. Ça veut dire que l’État doit trouver qui a tiré sur Elhadj Cellou Dalein Diallo, le juger et le condamner, c’est ça le rôle de l’État, parce qu’aujourd’hui c’est la confusion qui s’installe, on se renvoie les balles comme dans un jeu de ping-pong, je trouve que tout cela n’est pas sérieux », a-t-il dit ce mercredi 24 octobre 2018 et de continuer en militant pour la lutte contre l’impunité.

« Lorsqu’on tire sur un citoyen guinéen qui qu’il soit d’ailleurs, à plus forte raison qu’il y a beaucoup de gens qui s’identifient à cette personne, il est important de faire la lumière et que ce sentiment d’impunité qui est en train de gangrener la Guinée ne continue pas parce que si ça, on va tout droit dans le chaos et nous avons la responsabilité de maintenir notre pays en État », a ajouté le leader du PADES.

Ce mardi, alors qu’il essayait de braver l’interdiction de la marche qu’il a projetée avec ses pairs de l’opposition républicaine, Cellou Dalein Diallo a vu le pare-brise de son véhicule transpercé par un élément qui pour le moment reste inconnu. Selon Cellou Dalein Diallo, c’est une balle réelle qui était destinée à l’éliminer.

Thierno Sadou Diallo

(00224) 626 65 65 39