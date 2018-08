Ousmane Kaba réplique à Damaro et Kouyaté : ‘’je crois que je gêne beaucoup de monde’’

Visé par une plainte de la Cellule Balai citoyen pour ses propos jugés ethniques’’ lors d’une sortie médiatique sur la radio Milo fm de Kankan, Ousmane Kaba, président du Pades a dit qu’il ne se reproche de rien, ajoutant que ceux qui ont porté plainte contre lui vont se ridiculiser.

« Je ne suis même pas au courant parce que c’est la chose la plus absurde, cette fois-ci, on va voir clair. Il faudra qu’on porte plainte contre tout le monde très bientôt », a réagi Dr Ousmane Kaba.

Parlant des réactions de l’honorable Amadou Damaro Camara de la Mouvance présidentielle et de l’opposant Lansana Kouyaté du Pedn sur Mediaguinee à ses propos, l’ancien ministre de l’Economie a indiqué que « c’est normal, ce sont des récupérations politiques. Je crois que je gêne beaucoup de monde sinon, ce que moi j’ai dit à Kankan, on a même mis sur l’internet, tout le monde peut l’écouter, il n’y a aucun propos ethnique de quelque nature que ce soit. Donc, on a mis sur l’internet, il suffit d’aller sur YouTube ». (Lire ci-dessous, l’audio…)

C’est la plus grande cabale que je n’ai jamais vue et c’est l’escroquerie politique, a affirmé le président du Pades, « tout ça c’est des histoires. C’est normal que les adversaires politiques essayent d’attiser ça. Alors que ça ne repose sur rien. C’est que les gens ne font aucun effort parce qu’il suffit d’écouter vous-même. Je crois que ceux qui portent plainte vont se faire ridiculiser, c’est aussi simple que ça (rires), soit ce sont des adversaires politiques soit des gens qui sont payés dans la manipulation. Vous savez en Guinée, c’est ça parce qu’une coordination des pauvres femmes n’a plus le droit de dire à ses frères unissez-vous ! finissez les histoires. Je ne sais pas en quoi ça, c’est criminel, c’est vraiment ridicule ».

S’adressant à Balai citoyen, Dr Kaba de souligner : « s’ils font ça tant mieux comme ça, ils vont se faire ridiculiser. Mais entretemps, je vous conseille d’écouter vous-même, vous verrez comment en Guinée, c’est un pays extraordinaire parce que tout le monde le sait, toutes les coordinations ici parlent de réunir les gens, et finir les problèmes entre eux. Alors si ça, c’est un crime maintenant (…). Moi, j’ai simplement dit que je ne peux pas en parler, on a conclu qu’il faut qu’on dise aux autres on ne peut pas parler à leur place, c’est tout. Qu’est-ce qu’il y a de criminel en ça ? Je crois que les gens n’ont rien à faire mais comme les marches vont commencer tout le monde va s’occuper encore de ça après le Chinois qui est mort (rires) ».

Elisa Camara

+224 654 95 73 22