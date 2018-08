Ousmane Kaba se défend : ‘’voici ce que moi j’ai dit…’’

L’ancien ministre et président du Pades Ousmane Kaba a brisé mercredi le silence après le tollé provoqué par son intervention sur Milo Fm.

Sur Espace Fm, dans l’émission Espace expression, Ousmane Kaba a rejeté avoir dit que le pouvoir doit rester au Manding. Extrait…

Quelle est votre réaction par rapport à la polémique née de votre intervention sur la radio Milo ?

En réalité, il y a une propagande parce que j’attaque la politique énergétique du gouvernement. J’ai toujours estimé qu’on doit faire des micro-barrages en Haute Guinée et en Forêt, c’est ce que j’expliquais. Le gouvernement refuse de faire ces micro-barrages, on parle de connexion alors que ça ne marche même pas, voilà l’essentiel. Maintenant en ce qui concerne le message des femmes, ce sont les femmes qui sont venues de la Haute Guinée, elles ont dit qu’il n’y a aucun leader de la Haute Guinée qui a aidé le professeur Alpha Condé à accéder au pouvoir autour de lui et que tous ces leaders sont out, c’est légitime.

Nous avons sous les yeux un extrait qu’on a pris sur les sites internet, est-ce que ces propos sont de vous ? Je reprends un passage : si nous faisons la guerre, on risque de détruire notre calebasse et perdre notre lait. Est-ce que ces propos sont de vous ?

Ce que vous dites à propos du lait, ce n’est pas vrai. J’ai parlé de calebasse de lait mais pas dans le sens que vous le dites. Ce qui se dit c’est que les femmes ont demandé qu’on se rencontre pour se mettre d’accord pour aider le professeur Alpha Condé et j’ai dit non, on ne peut pas répondre à la place de tout le monde, il faut qu’on contacte les autres, donc il ne faut pas exfiltrer les messages de leur contexte. Si les femmes sont venues dire qu’il n’y a aucun leader de la Haute Guinée qui est avec le professeur Alpha Condé, C’est leur droit légitime. Je parlais du pouvoir, la mouvance présidentielle qui a le lait dans la calebasse et qui ne va pas se chamailler avec tout le monde.

Est-ce que vous avez parlé du pouvoir comme une chose vous appartenant à vous ?

C’est là qu’il y a l’intox, parce que je n’ai pas parlé du pouvoir pour dire qu’il nous appartient, c’est des histoires.

J’ai dit que celui a le pouvoir ne doit pas se bagarrer avec tout le monde, c’est tout à fait normal ça. Donc c’est l’image que ça renvoie, celui qui a le pouvoir, ne doit pas se bagarrer, puis qu’il y a une bagarre générale avec tous les leaders de la Haute Guinée, ce n’est pas moi qui ai initié la discussion.

Le nous que vous utilisez, il est pour le pouvoir ou pour la communauté ?

Ce qui est clair, c’est qu’il n’y a aucun dirigeant de la Haute Guinée qui est avec le pouvoir aujourd’hui et Ce sont les femmes de la Haute Guinée qui sont venues et qui ont posé ce problème, qu’elles ne comprennent pas qu’aucun dirigeant de la Haute Guinée ne soit avec le pouvoir. C’est dans ce contexte-là, et le vrai problème, comme je l’ai dit, c’est toujours lutter pour la décentralisation de la politique énergétique à l’intérieur du pays. Donc c’est de ça on parlait. Lorsque les femmes ont parlé, on a dit oui, normalement celui qui a le lait sur la tête ne doit pas se bagarrer avec tout le monde.

Comment vous expliquez cette partie de l’interview que vous avez accordé à Milo FM quand vous dites que nous avons décidé de voir ensemble comment conserver notre pouvoir puisque c’est notre lait, nous le Manding ?

D’abord vous mentez, je n’ai jamais dit ça. D’abord c’est une transcription qui n’est pas fidèle, je n’ai jamais dit ce qu’il vient de dire, c’est quelque chose qui existe, vous n’avez qu’à écouter vous-même au lieu de raconter des histoires. Je n’ai jamais dit ce que ce monsieur-là vient de dire, ce n’est pas vrai. Comme vous êtes des grands journalistes, prenez le temps d’écouter avant de raconter parce que la transcription n’est pas fidèle, elle est fausse.

Si vous écoutez bien ce que j’ai dit, vous verrez que j’ai dit que le problème, c’est un problème de développement pour l’ensemble de la Guinée. C’est à ce titre que j’ai parlé de la forêt, j’ai parlé de la Haute Guinée, c’est pour vous dire que ce n’est pas du tout communautaire.

Décryptage : Thierno Sadou Diallo