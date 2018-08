Ousmane Kaba au siège du Pades : ‘’ceux qu’ils veulent me déstabiliser ne sont pas encore nés’’

Accusé d’avoir tenu samedi des propos jugés ‘’ethnocentristes et régionalistes’’ sur une radio locale basée à Kankan, Dr Ousmane Kaba n’a pas fait de cadeau à ceux qui le critiquent. Ce samedi, au cours de l’assemblée générale du Pades à Nongo, l’ancien ministre guinéen de l’économie et des finances, malgré le tollé, a clamé haut et fort que ceux qu’ils veulent le déstabiliser ne sont pas encore nés.

« Beaucoup de choses ont été dites, il y a eu beaucoup d’intoxications politiques et diffamations mais ceux qu’ils veulent déstabiliser Dr KABA ne sont pas encore nés. Donc ce ne sont pas les mensonges qui vont avoir raison sur Dr Kaba parce que nous nous croyons en Dieu, nous croyons en la vérité et nous croyons en la Guinée. C’est la raison pour laquelle, la direction du parti a décidé de mettre les discours sur l’internet, chacun peut l’écouter et c’est plus simple que ça. Pourquoi, on fait de la diffamation à dessein ? La réponse est très simple parce que, le PADES fait peur. Et parce qu’ils veulent distraire la Guinée des vrais problèmes (…) Ils veulent distraire les Guinéens des vrais problèmes. Quand on ne veut pas parler des problèmes en Guinée, on dit que M. Kaba est ceci et cela ».

« Personne n’a le droit de mettre en mal l’unité de la Guinée. Tous ceux qui propagent des mensonges sont en train de travailler contre la Guinée. Il ne faut pas qu’on l’accepte. On a beaucoup de problèmes en Guinée mais pas pour divertir les gens et on raconte du n’importe quoi, or l’unité nationale ce n’est pas un luxe mais une nécessité. Nous, nous avons dit que notre objectif, c’est de faire en sorte que les Guinéens vivent mieux pour demain. Mais comment, on peut faire la prospérité dans un pays qui est détruit par la haine où il n’y a pas d’unité et où les gens se lèvent contre les autres ? Quand, il n’y a pas d’hôpitaux, il n’y a pas d’ethnie dans ça ».

« Personne ne peut, ne réussira à me déstabiliser. C’est pour ça, j’en appelle à la jeunesse guinéenne. Il ne faut pas que les jeunes intoxiquent la Guinée. Ceux qui écrivent mal ne sont pas pour moi mais ceux qui sont pour moi, ce sont ceux qui écrivent pour l’unité de ce pays. Il ne faut pas que les gens déchirent en mon nom. Personne n’est né pour prendre le nom de Dr Ousmane Kaba ça ne marchera pas. Vous me parlez d’ethnie moi, je vous parle de route. Commencez à me parler d’ethnie moi, je vous parle d’électricité. Vous me parlez d’ethnie moi, je vous parle le chômage des jeunes. Et vous me parlez d’ethnie, je vous dis que la Guinée a faim ». Ci-dessous, l’audio incriminé…

