Oussou Fofana avertit : ‘’pas d’élection dans ce pays si le fichier électoral n’est pas nettoyé’’ (vidéo)

Le vice-président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Docteur Fodé Oussou Fofana qui présidait ce samedi 23 mars, l’assemblée générale de son parti, a averti qu’il n’y aura pas d’élection si le fichier électoral n’est pas nettoyé.

« Tout dernièrement, les partis politiques ont été invités à la CENI, nous avons été très clairs, il n’y a pas d’élection s’il n’y a pas de fichier propre. Il faut que le fichier soit audité, il faut que tous les enfants, tous les doublons qui sont dans ce fichier soient sortis. Vous avez vu la honte lors du recensement à Kankan, des enfants, des mineurs qui sont dans les écoles, ont été enrôlés à visage découvert. Parce que pour monsieur Alpha Condé, il faut mettre les enfants pour pouvoir gagner », a-t-il dit.

Par ailleurs, le chef de file des libéraux-démocrates à l’assemblée nationale, a menacé la CENI si toute celle-ci ne nettoie pas le fichier électoral.

« Il n’y a pas d’élection dans ce pays si le fichier n’est nettoyé, parce qu’il y a plus d’un million de fictifs dans ce fichier, il faut qu’on les sorte. Il faut que la CENI travaille dans ce sens, mais si elle dévie ce chemin, on ne fera pas de différence entre les commissaires de l’opposition et les commissaires de la mouvance, nous les mettrons dans la même assiette », assure-t-il.

Thierno Sadou Diallo

