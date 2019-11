Oussou Fofana, VP/UFDG : ‘’nous avons décidé d’annuler la manifestation du lundi pour honorer les morts’’

En lieu et place de la marche annoncée sur l’autoroute Fidel Castro, le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) décide d’organiser des funérailles pour les jeunes tués lors des violences les 14, 15 et 26 octobre derniers. Cette annonce a été faite ce samedi 2 novembre par le vice-président (VP) de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Fodé Oussou Fofana a indiqué que ce changement de calendrier est dû au fait que les dépouilles des victimes soient déplacées de la chambre froide de l’hôpital Ignace Deen pour l’hôpital sino-guinéen de Kipé.

« Si Alpha Condé et son gouvernement ont déshumanisé des Guinéens de cette façon, nous nous devons les honorer, nous devons prouver que ce sont des êtres humains. Le Lundi, nous demandons à tout le monde d’abandonner tout, vous devez vous lever comme un seul homme pour que le monde entier se rende compte que Monsieur Alpha Condé nous traite comme si nous étions des animaux. Levez-vous pour rende un hommage mérité à ces jeunes qu’on a arrachés à la fleur de l’âge, ces jeunes qui se sont sacrifiés pour que le pays soit démocratique. Vous ne devez rien faire ce lundi parce que ce jour sera dédié du matin au soir à ces jeunes. Nous allons les honorer de la façon la plus décente », a déclaré le président des libéraux-démocrates à l’assemblée nationale.

Après l’enterrement, le FNDC décide de redescendre dans la rue et ce dès le jeudi 7 novembre prochain sur l’autoroute Fidel Castro. Pour cette manifestation qui vise à s’opposer à l’adoption d’une nouvelle constitution en Guinée, le FNDC compte mobiliser plus de deux millions de personnes dans les rues de Conakry.

« Ce que Monsieur Alpha Condé et son gouvernement ne veulent pas voir, c’est l’enterrement de ces jeunes, ils ne veulent pas voir la marche funèbre, mais ils vont la voir. Le lundi va être la journée de la Guinée, la journée du respect de l’être humain, la journée pour le respect de ces martyrs et c’est pour cette raison que nous avons décidé d’annuler la manifestation du lundi pour honorer les morts. Nous allons les enterrer lundi. Le jeudi, du matin jusqu’au soir, nous allons mettre plus de deux millions de personnes dans la rue. Nous allons manifester pour passer le message à monsieur Alpha Condé pour qu’il comprenne que nous n’avons pas besoin de donner de l’argent, on n’a pas besoin d’envoyer des bus, on n’a pas besoin de demander aux fonctionnaires de sortir, nous allons montrer à Alpha Condé que nous n’avons pas de clients mais nous avons des militants. Nous allons le jeudi, marcher sur l’autoroute jusqu’au palais du peuple », a-t-il conclu.

Thierno Sadou Diallo

