Ouverture à Conakry du 2è symposium multilatéral du département d’État américain

Le département d’État américain a organisé ce mardi 30 juillet à Conakry le deuxième symposium multilatéral annuel sur la logistique, organisé par US Africom. Ce symposium qui se tient dans la capitale guinéenne connaît la participation de 24 pays africains et vise à apporter des solutions aux défis logistiques auxquels sont confrontés les armées africaines. Cette cérémonie a été présidée par le ministre guinéen de la défense nationale.

Pour le Dr Mohamed Diané, le choix porté sur la Guinée pour abriter cet événement dénote de la qualité des relations qu’entretient son pays avec la communauté internationale dans le cadre des opérations de maintien de la paix.

« Le choix porté sur notre pays pour abriter ce séminaire, dénote de la qualité du partenariat que la Guinée entretient avec la communauté internationale dans le cadre des opérations de maintien de la paix et surtout l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui existe entre la république de Guinée et les États-Unis d’Amérique. La participation de nos forces de défense et de sécurité dans les opérations de maintien de la paix autant que la réforme du secteur de la sécurité, bénéficie de la part des pays amis et des partenaires un appui technique et logistique. Malgré tout et comme c’est le cas dans de nombreux pays africains, il subsiste toujours un écart entre la volonté politique de nos États et les capacités logistiques dont disposent nos différentes armées. Or, la qualité des prestations dépend dans une large mesure de la qualité logistique des armées mises à contribution. Il faut donc mettre à l’esprit que le type de guerre asymétrique que nous livrent aujourd’hui les forces du mal, exige de nos armées de s’adapter à l’évolution technologique afin de se maintenir dans les conditions d’opérations optimales », a expliqué le ministre d’État en charge des affaires présidentielles.

Ce séminaire qui va durer quatre jours se tient pour la première fois en Afrique.

Pour Simon Henshaw, ambassadeur des États-Unis en Guinée, le symposium de cette année sera axé sur l’examen et l’identification des problèmes logistiques des armées africaines.

« Cet événement réunit des logisticiens venus de partout en Afrique et des États-Unis pour échanger sur les solutions aux présents défis logistiques auxquels sont confrontés les armées africaines. Le symposium de cette année sera axé sur l’examen et l’identification de solutions à ces problèmes et lacunes majeurs par le biais d’échanges et de discussions. J’espère que ce sera l’un des nombreux échanges dans les années à venir. En reconnaissant l’importance de la logistique et des provisions dans la guerre, Napoléon Bonaparte a déclaré qu’une armée marchait sur le ventre. En tant que professionnels de vos forces respectives, j’imagine que vous connaissez bien cette phrase et que vous utiliserez ce symposium pour aiguiser votre expertise afin de garantir que vos armées continuent de progresser vers leurs objectifs », a dit l’ambassadeur.

