Ouverture de la loterie pour la carte verte 2021 aux Etats-Unis

La loterie de la carte verte 2021 (DV-Lottery) est ouverte depuis 2 octobre au 5 novembre 2019, selon le Département d’Etat américain. Cette loterie est accessible sur le site du Bureau des affaires consulaires du State Department.

Pour appliquer à cette loterie, il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site du Bureau des Affaires consulaires du Département d’Etat. Près de 55.000 personnes seront sélectionnées.

