Palais du peuple : un dernier hommage rendu au syndicaliste Mamadou Mansaré !

Décédé le 6 octobre dernier à Conakry, le syndicaliste Mamadou Mansaré, par ailleurs président du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a reçu ce jeudi 10 octobre, de vibrants hommages pour différents services rendus à la nation guinéenne.

C’était dans les locaux du palais du peuple en présence des membres du gouvernement, responsables des centrales syndicales, travailleurs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, amis, parents et anciens collaborateurs.

Tour à tour, les différents intervenants ont convenu que le défunt était un syndicaliste confirmé qui a su défendre les intérêts des travailleurs guinéens avec l’engagement et détermination. « Il aimait bien la Guinée et sa disparition sera sans nul doute un vide dans le monde syndical guinéen. Que Dieu, le tout puissant l’accueil dans son paradis éternel », a déclaré un intervenant.

Secrétaire général adjoint chargé des Affaires intérieures de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) et président du CA de la CNSS, Mamadou Mansaré s’est illustré ces dernières années comme l’un des remparts contre l’affaiblissement du monde syndical guinéen.

Selon le porte-parole de sa famille à ce symposium, il part laissant derrière lui une veuve et six (6) enfants. Et il sera inhumé ce vendredi 11 octobre, au cimetière de Cameroun.

Youssouf Keita, depuis le palais du peuple