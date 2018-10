Palais du peuple : un dernier hommage rendu au député Abdoulaye Sylla de l’UFR

Décédé dans la nuit du mardi dernier des suites d’une courte maladie à l’hôpital de l’amitié sino-guinéen de Kipé, le député uninominal de Boké, feu Abdoulaye Sylla a eu droit à un symposium ce mercredi 18 octobre pour honorer sa mémoire.

Ce symposium qui s’est tenu dans la salle des congrès du palais du peuple a connu la présence du Président de la République, Pr Alpha Condé, du président de l’Assemblée nationale, du président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle, du chef de file de l’opposition, des responsables des partis politiques, des honorables députés, des membres et amis de la famille du défunt Abdoulaye Sylla.

Selon le président de l’UFR, Sidya Touré, ‘’Beaucoup de tentatives ont été faites pour lui détourner des objectifs qu’il s’était fixé, c’est-à-dire défendre les intérêts de sa région. Abdoulaye Sylla était l’homme de Kakandé (Boké), il avait cette région visé au corps et il défendait ses intérêts à toutes les occasions. A l’UFR, nous garderons les souvenirs d’homme constant dans ses convictions, d’homme honnête intellectuellement et moralement et surtout d’homme qui n’avait aucune hésitation à défendre les idéaux pour lesquels il s’était engagé en politique…’’

Né en 1947 dans la sous-préfecture de Kolabougny (Boké), feu Abdoulaye Sylla qui laisse derrière lui 15 enfants et 3 veuves et regagnera sa dernière demeure, ce vendredi 19 octobre 2018, à Boké.

Elisa Camara

+2246549573