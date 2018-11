Paris : aucune rencontre n’est prévue entre Alpha Condé et Cellou Dalein (source)

Contrairement aux rumeurs qui courent depuis plusieurs heures en Guinée, aucune rencontre n’est prévue à Paris entre le président Alpha Condé et son opposant Cellou Dalein Diallo. Du moins, pour ce voyage.

Alpha et Cellou sont tous les deux à Paris. Le premier et épouse sont invités par le président Emmanuel Macron pour assister à la célébration du centenaire de l’armistice de 1918. Le second, selon Fodé Oussou Fofana, cité par un membre de l’UFDG, est en France pour « participer au forum mondial pour la paix ».

