Paris : un Guinéen pris avec 118 900 euros qu’il a présentés comme des « biscuits » pour des enfants de Guinée

Selon Le Parisien, à la gare de Chatelet-Les Halles (1er), un autre équipage de la BRF en patrouille remarque un homme porteur d’un sac plastique. Il « marque un temps d’arrêt, à leur vue », selon une source proche de l’enquête.

Le journal français l’a nommé M., un Guinéen de 32 ans, ne présente qu’un passe Navigo et affirme résider au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne).

Son sac intéresse les policiers, d’autant qu’il cherche à le dissimuler. À l’intérieur, onze cartes bancaires et des liasses de petites et grosses coupures sont découvertes, pour un montant total de 118 900 euros. Interrogé sur la provenance, M. avance trois versions successives : « Il ne sait pas ce que le sac contient », « C’est un cadeau pour son frère » et enfin, « Ce sont des biscuits à envoyer à des enfants au pays », rapporte le journal qui précise que M., également inscrit au fichier des personnes recherchées, est interpellé, menotté et ramené au poste de police de la gare de Lyon. Les billets ont été vérifiés. Ils sont authentiques.

L’enquête se poursuit pour les policiers, qui ont encore beaucoup de questions sur ces deux affaires : d’où vient l’argent ? Quelles filières ont-elles alimentées ? De quelles complicités éventuelles dans les administrations, J. a-t-il pu bénéficier ? Les charges contre M. pourraient encore s’alourdir, ajoute le Quotidien.

Issa