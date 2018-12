Assemblée nationale : des députés opposés au passage du ministre des Sports

Le passage du ministre des Sports, de la culture et du patrimoine historique fait polémique au parlement. Les députés de la commission jeunesse, santé, sports et agriculture accusent Sanoussy Bantama Sow de refuser de répondre à leur invitation pour l’examen du budget de son département.

Samedi 8 décembre dernier, le député Ben Yousouf Keita a, au nom de cette commission, demandé que le passage de Bantama Sow soit reporté afin qu’il se présente d’abord devant la commission.

« La commission Sports a fait des pieds et des mains inclus même des appels téléphoniques directs avec notre point focal, l’honorable Diantou Traoré et le ministre lui-même, sans oublier mes propres appels avec le secrétaire général du Ministère des Sports et le chef de cabinet, afin qu’ils viennent répondre au questionnaire que nous voudrions bien élucider. Je suis au regret de vous dire que ce Ministère n’a pas daigné répondre à l’invitation de la commission Santé, jeunesse agriculture. Je me dis donc notre rôle en tant que commission est de lire entre les lignes surtout s’il s’agit de budget », a dit le président de la commission sport, Santé, jeunesse à l’assemblée nationale avant de demander au président de l’assemblée de remettre à plus tard le passage du ministre des sports.

« Je me dis purement et simplement que le Ministère des Sports ne doit pas passer en plénière parce que ce Ministère a montré qu’il n’a pas de considération pour les élus du peuple. Nous avons cependant reçu le ministre d’Etat de la santé, nous avons reçu le ministre de la jeunesse et tout son staff et je me suis demandé est-ce que par hasard le Ministère des sports et la culture qui se croit peut-être au-dessus des autres ministères, n’est pas passé par la commission finance ? Je voudrais humblement vous demander monsieur la président de l’assemblée nationale de bien vouloir prendre acte et de remettre le dossier du Ministère des Sports à plus tard et qu’il passe devant la commission saisie au fond », a-t-il insisté.

Après cette demande, le président de l’assemblée nationale, Claude Kori Kondiano a demandé au ministre conseiller à la présidence en charge des relations avec les institutions républicaines de se concerter avec le ministre des sports sur cette accusation de la commission sports.

Thierno Sadou Diallo

