Partenariat : le maire de Labé en route pour l’Allemagne où il représentera ses collègues guinéens à un forum

A peine élu maire de la plus grande commune urbaine de la Moyenne Guinée au compte de l’UFDG, Mamadou Aliou Laly Diallo aura le privilège de représenter ces homologues maires de Guinée à un forum international qui se tiendra dans les prochains en Allemagne.

Joint par MEDIAGUINEE, le maire de Labé laisse entendre que cette représentation est un honneur pour la Guinée en général et Labé en particulier. ‘’Dès après mon installation, j’ai eu une invitation de participer à un forum qui se tient en Allemagne, dans la ville qu’on appelle Birkensol. C’est une rencontre internationale des maires où on échange par rapport aux expériences et où on aura à tisser des relations entre les communes du sud et les maires des municipalités allemande. Donc c’est une opportunité pour la commune urbaine de Labé parce-que le maire de Labé va représenter toute la Guinée. C’est un honneur pour Labé, nous allons essayer de profiter le maximum possible. C’est une plate-forme permettant de tisser des relations nous permettant d’avoir dans le cadre de la coopération décentralisée, d’avoir des partenaires qui pourront soutenir le développement de la ville de Labé’’, nous a confié le nouveau maire de Labé.

A noter qu’au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, Mamadou Aliou Laly Diallo était sur le point de s’embarquer à l’aéroport international de Conakry Gbessia pour l’Allemagne.

Tidiane Diallo correspondant régional à Labé

