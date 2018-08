Le parti de Sidya Touré désapprouve l’accord politique…

Moins de 24 heures après la signature hier au QG de l’UFDG de l’accord politique autour des élections communales du 4 février dernier, l’Union des forces républicaines (Ufr), le parti de Sidya Touré l’a désapprouvé jeudi et parlé d’accords obtenus dans un cadre inapproprié, en l’absence des autres membres de la plénière.

« En dépit de cette saisine, le bureau exécutif de l’UFR constate avec regret qu’une rencontre informelle s’est tenue, ce mercredi au siège de l’UFDG entre la mouvance et l’opposition républicaine en présence du ministre de l’Administration du Territoire, président du comité de suivi », a dit la députée Aïssata Daffé, présidente des femmes de l’Union des forces républicaines (UFR) dans un communiqué rendu public ajoutant que « cette attitude rappelle aux citoyens la malheureuse entente entre le RPG arc-en-ciel et l’UFDG lorsqu’il s’agit du vote du code électoral révisé, devenu inapplicable ».

En conséquence, poursuit, l’honorable Aïssata Daffé, « l’UFR rappelle que le respect des lois, des procédures de travail est un acte important à observer pour éviter d’aboutir à des situations de crises perpétuelles dans notre pays ».

Par ailleurs, le parti du haut représentant du chef de l’Etat a demandé à ses militants et sympathisants de rester mobilisés et vigilants pour la défense des droits et acquis du parti lors de ces élections communales ainsi que des valeurs républicaines qui sont chères à notre parti ».

Yaya Dramé

