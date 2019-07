« Pas de tabou » sur le franc CFA, assure Macron

Londres accuse des navires iraniens d'avoir tenté d'empêcher le passage d'un pétrolier de l'entreprise BP dans le golfe Persique. Une accusation rejetée par Téhéran. Un incident de plus dans cette région en ébullition.

Les éditorialistes allemands reviennent sur la première audition publique de la future présidente probable de la Commission européenne devant le Parlement européen. Et sur les tensions dans le Golfe persique.

Le gouvernement béninois a annoncé son intention de se désengager de la participation de ses enseignants au Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES).

Courtes victoires pour les Super Eagles et les Lions, face à l'Afrique du Sud et le Bénin (1-0). Aujourd'hui, place au choc entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, tandis que la Tunisie aura fort à faire face à Madagascar.