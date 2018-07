Paul Moussa à propos de Bantama : ‘’il avait dit que si je ne me débarrasse pas de mon DAAF, j’aurais des problèmes’’

Poursuivis pour ‘’malversations financières’’, l’ancien Directeur général de l’Office Guinéen de Publicité, Paul Moussa Diawara et l’ancien DAAF de la même boite, Inza Bayo étaient mercredi dernier devant le tribunal correctionnel de Kaloum pour des débats sur le fond du dossier.

A l’entame des travaux, les avocats de la défense ont par la voix de Me Salifou Béavogui demandé au président audiencier, Mohamed Chérif Sow de sursoir à la continuation des débats, en attendant selon lui, le résultat de la demande de récusation contre ledit président audiencier qu’elle a introduite au niveau du premier président de la Cour suprême.

Les avocats de la partie civile ont par la voix de Me Lancinet Sylla rejeté cette demande de la défense en ajoutant qu’elle ne vise qu’à retarder l’évolution correcte des débats. Vu cette position de la partie civile, la défense a accepté de retirer sa demande pour permettre au président du tribunal de commencer à poser ses questions au prévenu (Paul Moussa Diawara).

L’ensemble des questions posées tournaient autour du rapport élaboré par l’expert comptable indépendant du nom de Kahim Magassouba. Dans ce rapport, il est clairement mentionné que plus de 39 milliards de francs guinéens restent à justifier par les prévenus.

Dans un ton ferme, Paul Moussa Diawara a rejeté les accusations portées à son encontre, avant d’affirmer qu’il n’y a jamais eu de débats contradictoires directe entre la direction et cet expert comptable indépendant dans cette affaire. Plus loin, il a fait savoir que l’OGP est une société à caractère commercial qui doit être traité en suivant les règles et principes de l’OHADA dont la Guinée est l’un des pays membres signataires.

S’agissant des paiements qui ont été effectués par des sociétés de téléphonie mobile comme Orange-Guinée qui a payé plus de 14 milliards francs guinéens, il (Paul Moussa) a reconnu ces paiements tout en affirmant qu’ils ont été domiciliés à l’unique compte bancaire de l’OGP à la BCRG.

‘’Etant une société à caractère commercial, l’OGP n’a reçu aucun franc de l’Etat durant tout mon séjour à sa tête. Et tout le monde sait que l’ouverture des agences communales et régionales de l’OGP dans le pays a permis de recruter de nouveaux jeunes. Donc obligatoirement les frais ont augmenté’’, dira entre autres l’ex-patron de l’OGP, avant d’annoncer que les inspecteurs ont rejeté les pièces de beaucoup d’autres dépenses dont le carburant du Directeur général qu’il était.

Poursuivant, il a apporté beaucoup d’autres précisions sur sa gestion des fonds de l’OGP, avant de faire des révélations sur sa relation avec l’ancien président du Conseil d’Administration de l’OGP et actuel ministre des Sports, Sanoussy Bantama Sow.

Selon lui, Bantama Sow aurait joué un rôle important dans son limogeage. ‘’Il a voulu que je nomme trois personnes pour lui à des postes stratégiques, dont la femme d’un de ses amis en occurrence l’actuel secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères. Sur les trois personnes qu’il a recommandées, j’ai accepté de nommer une seule, notamment l’épouse de son ami, au poste de chargé des ressources humaines. Aussi, il avait dit que si je ne me débarrasse pas de mon DAAF, j’aurais des problèmes. Et que je verrais un autre DAAF venu d’ailleurs et qui n’allait pas m’obéir’’, a-t-il mentionné.

Il a également signalé au tribunal que l’ancien président du CA de l’OGP, Bantama Sow a eu beaucoup. Notamment, selon lui, le logement, le prix du carburant et dont le financement provenait directement des caisses de l’OGP.

Dossier à suivre !

Par Youssouf Keita