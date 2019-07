Paul Put brise le silence: ‘’je n’ai jamais racketté ni un joueur ni un membre de mon staff’’

Visiblement, Paul Put n’en peut plus. Plus de 72 heures après la sortie du président de la Fédération guinéenne de Football Mamadou Antonio Souaré sur la débâcle du Syli national à la CAN 2019 en Egypte, l’entraineur Belge a eu un coup de sang et a défié dans un communiqué de presse dont Mediaguinee détient copie.

Paul Put a rejeté en bloc les accusations portées contre sa personne. Il soutient n’avoir jamais perçu un centime avec un joueur de toute sa carrière d’entraîneur. Lisez le communiqué de presse !

Mediaguinee