Paul Put sur le match Guinée-Rwanda : ‘’on a des joueurs qui peuvent faire la différence à n’importe quel moment’’

Avant la rencontre entre la Guinée et le Rwanda au compte de la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2019 de ce vendredi à Conakry, l’entraîneur du Sily national Paul Put a animé une conférence de presse hier jeudi 11 octobre dans un réceptif hôtelier de la place. Accompagné du capitaine Ibrahima Traoré, le sélectionneur des Guinéens a livré ses impressions par rapport au match d’aujourd’hui contre le Rwanda en ces termes : ‘’pour le match de demain, on sait l’importance, c’est un match décisif alors on va tout faire pour avoir un bon résultat. En Afrique, c’est souvent une surprise avec des équipes qui gagnent. On va être bien attentif demain, j’ai confiance aux joueurs, ce que j’ai vu pendant l’entrainement, ce que j’ai vu au niveau de la discipline, ce que j’ai vu au niveau de la confédération, ils sont tous conscients alors incha Allah demain ça va marcher. Pour le match, comme j’avais dit, c’est un match important, on doit être dans le match tout de suite, on respecte le Rwanda, on a vu aussi la Centrafrique, ça va être compliqué, mais on a des joueurs de qualité qui peuvent faire la différence à n’importe quel moment. On doit avoir la patience mais la présentation sur le terrain, l’engagement ça doit être là parce que souvent, c’est le mental qui fait la différence dans le match. En plus, on joue à domicile, on joue pour notre public, on joue sur notre terre », dit-il

Pour arracher la victoire, le Belge compte sur la performance de chacun de ses joueurs et parle d’une motivation dans faille. « Pour sélectionner une équipe, l’expérience est importante pour jouer une coupe d’Afrique surtout au moment où tu dois te qualifier, il y a de la volonté de tous les joueurs qui me plait beaucoup, tout le monde veut être dans la sélection, tout le monde est motivé et je pense que c’est déjà deux pas en avant. Pour avoir une équipe motivée qui joue pour la Guinée, je pense que c’est important. On essaie de mettre une équipe en place et les joueurs ils savent, il y a beaucoup de concurrences maintenant. On peut le dire que j’essaie de mettre à chaque poste deux puis trois joueurs alors, c’est à eux de prouver aussi qu’ils sont meilleurs. Ça c’est évident dans le football, toujours avoir la concurrence, si je fais un choix, ça peut être techniquement, ça peut être tactique, j’ai fait mon choix alors on a travaillé sur ça », dixit Paul Put.

Les deux équipes, à travers leurs sélectionneurs, promettent une bonne prestation au stade du 28 septembre de Conakry.

Mohamed Cissé