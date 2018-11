Paulo Gomes, président du jury du #SADEN2019

A l’occasion du Salon des Entrepreneurs de Guinée qui se tiendra en Mars prochain, l’économiste Paulo Gomes sera le Président du prestigieux Jury de cette première édition. A ce titre, il supervisera les jury qui seront composés dans le cadre du “PRIX SADEN DU MEILLEUR ENTREPRENEUR DE L’ANNEE” (Catégories: Digital, Entrepreneuriat agricole, Entrepreneuriat social, Médias) ainsi que du “CONCOURS DU MEILLEUR ENTREPRENEUR DE L’ANNEE”.

Ancien Directeur exécutif Afrique pour la Banque Mondiale, membre des Conseils d’Administration d’Ecobank, Asky Airlines, etc, retour sur l’itinéraire de ce surdoué au parcours brillant et aux multiples facettes.

PAULO GOMES: LA BIOGRAPHIE

Paulo Gomes compte plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs public et privé. Il a conseillé et travaillé avec plusieurs Chefs d’Etats et de Gouvernements sur des projets clés sur le continent africain.

Il a conseillé quelques-uns d’entre eux dans la création d’organes consultatifs d’investissements et apporté un appui lorsqu’il s’est agi de siéger à des comités internationaux. Paulo Gomes a également occupé de nombreux postes élevés au sein d’institutions de développement multilatérales telles que la Banque Mondiale ou encore la Banque de développement Ouest-africaine (BOAD). Il a été membre du conseil d’administration du Green Climate Fund en Corée du Sud.

Dans le secteur privé, il siège au conseil d’administration de plusieurs grandes entreprises telles que Ecobank, Asky Airline et le fonds d’investissement privé de l’AFIG. Paulo Gomes est également conseiller auprès de grands PDG et conseils d’administrations et a joué un rôle essentiel dans le développement de plusieurs initiatives au sein du secteur privé comme Africa Finance Corporation – AFC.

Paulo Gomes a développé une compréhension approfondie des questions politiques et économiques auxquelles sont confrontés l’Afrique et le monde en développement en général. Il a aussi une bonne connaissance de la situation macro-économique du continent. En plus d’initier plusieurs programmes novateurs de compétitivité pour sa circonscription en tant que directeur exécutif de 24 pays africains à la Banque Mondiale, Paulo a coordonné et dirigé de nombreux grands programmes. Il est membre représentatif du processus de reconstitution des ressources de l’IDA/Banque Mondiale et également Président de la fondation BIOGUINE en Guinée-Bissau.

Président de PGP and partners et Co-Fondateur de New African Capital Partners, Paulo Gomes est également le Président du comité consultatif de la Chambre de Commerce Afrique-Asie du Sud-Est (ASEACC). Il a été nommé chercheur-distingué, invité par le centre d’études africaines NTU-SBF.

Paulo Gomes est titulaire d’une Licence en économie et commerce international de Sciences PO et Institut libre d’études des relations internationales (ILERI). Il est également titulaire d’une Maîtrise en administration publique et gestion économique avec mention obtenu à Kennedy School of Governement de l’Université de Harvard.

PRIX SADEN DU MEILLEUR ENTREPRENEUR DE L’ANNEE

Un jury composé d’experts évalueront des entrepreneurs selon des critères de performance de leur entreprise. Les catégories de cette 1ère édition:

Digital

Entrepreneuriat agricole

Entrepreneuriat social

Médias.

CONCOURS DU MEILLEUR JEUNE ENTREPRENEUR DE L’ANNEE

En collaboration avec les incubateurs Saboutech, Osez innover et Les Studios Kirah, ainsi que le Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises, ce concours permettra de dénicher le projet le plus prometteur sélectionné suite à une pré-sélection et une session de pitch durant le Salon.