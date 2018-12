Les pays du fleuve Gambie vont bénéficier de 30% du courant de Kaléta  

C’est officiel. La Guinée va céder 30% des 240 mégawatts produits par le barrage hydroélectrique de Kaléta aux pays membres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) à savoir: Guinée, Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau. Dans cette perspective, il est prévu l’aménagement du barrage hydroélectrique de Sambagalo et la construction d’une ligne d’interconnexion de 1 677 km afin de faciliter l’interconnexion électrique entre les quatre pays. 15 postes de relais seront érigés avec une ligne de haute tension de 225 kilovolts d’énergie grâce à la coopération chinoise. En Guinée, une ligne d’interconnexion de 565 km de haute tension et 5 postes de relais seront installés.

Par Le Populaire