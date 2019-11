Pendant que Conakry accueillait Alpha Condé, Kankan lisait le saint coran

Contre toute attente, des boutiques, magasins et marchés ont ouvert leurs portes tôt dans la matinée du jeudi à Kankan, 2è ville de la Guinée et et fief historique RPG Arc-en-ciel, parti au pouvoir. Les citoyens eux ont vaqué librement à leurs activités quotidiennes, même si des écoles sont restées en majorité fermées suite à l’annonce, la veille d’une journée sans activité par le préfet Aziz Diop à l’occasion de l’accueil ce 31 octobre à Conakry du chef de l’Etat guinéen qui rentre d’un long périple à l’étranger.

Une décision qui a été annulée tard dans la soirée du mercredi par le bureau politique national du RPG Arc-en-ciel.

Selon Mamby Camara, le coordinateur régional par intérim du RPG Arc-en-ciel en Haute Guinée, « on avait l’intention de faire la réception partout à l’intérieur du pays comme à Conakry mais au dernier moment, le bureau politique national du parti a jugé nécessaire de décaler les mouvements et ce décalage c’est pour une démonstration de force pour que chaque préfecture fête comme ça se doit puisque le président en personne va faire le déplacement, afin de monter à l’opinion nationale et internationale que la Guinée appartient à Alpha Condé et à Alpha Condé seul pour le moment »

Cependant, l’administration quant à elle, est restée paralysée en partie dans la matinée avant de reprendre son cours normal quelques heures plus tard à cause de la lecture du saint coran en faveur de la paix et de l’unité nationale, initiée par le premier imam Elhadj Karamo Bangaly Kaba dans la cour de la grande mosquée de Kankan. Outre le gouverneur général Mohamed Garé, le préfet Aziz Diop et le commandant de la 3ème région militaire du camp Soundiata Keita colonel Aboubacar Sidiki Diakité, la cérémonie a regroupé les autorités éducatives, des imams, la notabilité, les militants du parti au pouvoir pour ne citer que ceux-là.

Satisfait des prières et bénédictions qui ont ponctué cette lecture du coran, général Mohamed Garé a déclaré que « cette lecture du saint coran est venu de façon spontanée. Ce n’est pas l’administration qui a imposé, c’est venu du cœur des religieux, ils ont décidé librement et nous savons que Dieu va exhausser ces prières ». Et d’ajouter : « Nous prions Dieu qu’il répande sa miséricorde sur ce pays et que tous ceux qui souhaitent le malheur pour ce pays-là, qu’ils soient punis par Dieu et que Dieu leur montre au peuple pour qu’ils reçoivent la sentence que le peuple va leur réserver »

Présent à la cérémonie, Lancéi Diakité, enseignant-chercheur à l’Université de Kankan a pour sa part invité ses concitoyens à cultiver la paix, l’amour et le pardon gage, selon lui, de tout véritable développement.

« J’invite les citoyens guinéens à cultiver la paix, le pardon, l’amour et l’entente et à promouvoir également la réconciliation nationale et bannir l’ethnocentrisme sous toutes ses formes. Puisque déjà, le professeur Alpha Condé a posé les jalons du développement. Il faut savoir donc entretenir ce développement et les racines pour le développer, il faut forcément la paix. Sans la paix vraiment on finira par tout détruire, sans la paix on ne peut rien, sans la paix aucun développement n’est possible »

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan

+224 622160720