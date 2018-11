Nations Unies : l’ambassadeur Fatoumata Kaba réaffirme l’engagement de la Guinée pour une Afrique unie (vidéo)

A la plénière de la 73ème session de l’assemblée des Nations Unies, Madame Sidibé Fatoumata Kaba, ambassadeur, représentante permanente de la République de Guinée auprès de l’ONU est intervenue, lundi 26 novembre dernier, sur le partenariat entre l’Union africaine et les Nations Unies.

Au nom de la République de Guinée, l’ambassadeur Kaba a plaidé pour le renforcement du Partenariat stratégique entre les deux Organisations dans l’atteinte des objectifs des Agendas 2030 de l’ONU et 2063 de l’Union Africaine.

« La Déclaration réaffirme le ferme engagement du gouvernement pour une Afrique unie et prospère », a-t-elle ensuite souligné.

Ci-dessous, l’intégralité de son intervention à la tribune de l’ONU…



