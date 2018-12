Podium Magazine 9ème édition du Top 5 de Guinée /Les 5 finalistes connus et les résultats validés par un huissier de Justice

Conakry le 11 décembre 2018 / La nouvelle est tombée ce soir, au siège du journal Culturel Podium Magazine, le Top 5 de Guinée 2018, dans sa 9ème édition, vient d’être dévoilé, certifié et validé par l’huissier de Maître Lansana Bangoura (En cravate sur la photo en compagnie de Marco Ibrahim Administrateur Général).

Le trophée Binta Laly du meilleur chanteur ou de la meilleure chanteuse sera remis le 22 décembre 2018 au Centre Culturel Franco Guinéen. Et, le trophée KPC du meilleur Artiste de la Diaspora reviendra au plus visible des Guinéens de l’étranger.

En effet, lors du point de presse de lancement de cette 9ème édition, le 19 novembre 2018 chez Alpha VIP, le comité d’organisation en collaboration avec le Bureau Guinéen du Droit d’Auteur, a dégagé les 10 nominés du top 5 de Guinée 2018.

Ainsi, sur 42 albums enregistrés entre novembre 2017 et novembre 2018, au BGDA, ces 10 œuvres musicales étaient plus proches des critères de choix de la rédaction de Podium Magazine. Le principal est de produire un album entier et d’utiliser, le plus possible, les sonorités guinéennes dans la musique.

Et à l’issu d’un vote professionnel des Journalistes et animateurs culturels, des managers, des opérateurs culturels, des DJ, le résultat obtenu est le suivant

1-Banlieuzart 2–Lévi Bobo 3-Cheka Kantenin 4- Djani Alpha 5-Issa Diabaté.

***LE VOTE ULTIME AVANT LA REMISE DU 22 DECEMBRE 2018 au CCFG,

Parmi ces 5 cités, qui va gagner le trophée Binta Laly 2018 ? Bien malin qui répondra à cette question car, il reste un ultime tour de vote, encore, professionnel qui ne concerne que les journalistes et animateurs culturels, les managers, opérateurs culturels et les DJ…

Et cet ultime vote commence le mercredi 12 décembre 2018 pour s’achever le vendredi 21 décembre 2018, la veille de la remise des trophées au CCFG.

Donc, le suspense reste, encore, total, car, c’est un seul chanteur ou une seule chanteuse qui sera lauréat du trophée Binta Laly.

Et du côté de la diaspora, l’on ignore, aussi, qui soulèvera le trophée KPC.

Concernant la validation du vote du top 5 de Guinée de Podium Magazine qui existe depuis 17 ans, par Maitre Lansana Bangoura, ce dernier a noté : « Depuis l’an passé, donc la 8ème édition, l’équipe de Podium Magazine nous consulte pour valider ces votes. C’est une première dans ce domaine, en Guinée. C’est pourquoi nous encourageons leur démarche et invitons tous les autres à prendre l’exemple sur ce journal qui fait tout pour sa crédibilité, à travers cette distinction, et à l’issu d’un vote légal aux yeux de la loi. Nous avons vérifiés tous les paramètres liés à ce vote professionnel, ce qui fait que nous déclarons que c’est un vote valide… Bravo à Podium Magazine, nous attendons la dernière phase du vote qui débute le 12 décembre pour prendre fin le 21 décembre afin de nous permettre de déclarer le vainqueur de cette 9 édition du top 5 de Guinée, sur le plateau du CCFG, le samedi 22 décembre 2018… »

Soulignons donc que tout se déroule selon la loi en vigueur et que cette 9ème édition est, déjà, une nouvelle réussite que le comité d’organisation peut revendiquer.

Rendez-vous, donc, le 22 décembre 2018 au CCFG pour connaitre les heureux gagnants de l’année.

Ibrahima Sory Sacko