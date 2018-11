Politique : l’opposition annonce une marche de Bambéto à Wanindara

Lors d’une réunion qu’elle a tenue ce lundi 19 novembre au Quartier général de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UDFG), l’opposition républicaine a annoncé de nouvelles manifestations à Conakry pour dénoncer ce qu’elle appelle l’installation désordonnée des conseils communaux et leurs exécutifs.

Selon Mohamed Lamine Kaba, président du parti FIDEL (force des intègres pour la démocratie et la liberté), porte-parole du jour, une ville morte sera organisée le mercredi 21 novembre et une marche sur la route Le Prince le jeudi 22 novembre prochain.

« Nous dénonçons toutes les pratiques du président Alpha Condé, nous dénonçons toutes les violences et nous disons à la population guinéenne de se lever comme un seul homme pour dire que nous ne sommes prêts à céder à la tentation, à la provocation, à l’intimidation du président. Nous regrettons tout ce qui a eu lieu en ce qui concerne la bastonnade du militaire et la mort du policier, nous demandons à la population de rester calme, mais nous lui demandons aussi de continuer à resserrer les rangs pour le combat. Donc vu tout cela, nous voulons organiser une marche mais avant nous aurons une ville morte le mercredi, et le jeudi, nous marchons du carrefour Bambéto à Wanindara pour aller transmettre le message de sensibilisation mais aussi d’encouragement aux militants qui se trouvent dans cette localité, de mener le combat tout en respectant certaines valeurs républicaines que nous avons en partage », a dit Mohamed Lamine Kaba

Depuis le début de l’installation des exécutifs communaux, l’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo manifeste presque toutes les semaines pour dénoncer le non-respect de l’accord politique signé le 8 août dernier à Conakry. Ces différentes manifestations se sont soldées par la mort de plusieurs personnes sur la route le Prince dont un policier.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39