Pont 8 Novembre : manifestation d’élèves dispersés à coup de gaz lacrymogène

Cette marche ce lundi 22 octobre des élèves du lycée Donka a été très vite empêchée par les forces de l’ordre au niveau du pont 8 Novembre, porte d’entrée du centre-ville de Kaloum. Ils sont environs une cinquantaine d’élèves qui ont battu le pavé pour protester contre l’absence des enseignants titulaires en classe. A l’aide des pancartes, ils dénonçaient le manque de niveau des contractuels recrutés par les autorités éducatives.

‘’On n’a marché aujourd’hui, c’est pour montrer à tout le monde que les contractuels n’ont pas le niveau pour nous enseigner. Nous réclamons nos anciens professeurs qui nous ont enseigné depuis 11ème, aujourd’hui nous devons faire le Bac. On n’a envoyé des contractuels qui n’ont aucun niveau et pourtant on doit préparer l’université. C’est pourquoi on n’est sorti scientifiquement pour réclamer nos droits parce que, nous sommes aussi des guinéens. On a commencé du lycée Donka jusqu’au pont 8 Novembre et on nous a jeté du gaz, nos amis sont blessés. Ils nous envoient des jeunes qui ne peuvent pas enseigner et qui parlent même pas le bon français par exemple, nous avons un professeur qui a dit à son élève : ‘’mon élève, tu as donné un bon définition au lieu de dire une bonne définition’’, un professeur qui dit, il faut être à l’école à l’heure pour avoir un bon place au lieu de dire une bonne place’’, c’est n’est pas un professeur ’’, a confié un élève

Il faut noter qu’au cours de cette marche, Plusieurs élèves ont été arrêtés et certains blessés. Cela intervient au moment où le SLECG maintient son mot d’ordre et appelle les enseignants à bouder les classes jusqu’à la satisfaction de leur revendication.

Mohamed Cissé

623-33-83-57