Pont de Linsan : ‘’les travaux sont aujourd’hui finis’’ (Moustapha Naité)

Ça y est! Les travaux sur le pont de Linsan, dans la préfecture de Kindia sont terminés. C’est le ministre des Travaux Publics, Moustapha Naïté qui a officiellement donné la nouvelle ce lundi 30 juillet, au cours d’une conférence de presse qu’il a animée dans les locaux de son département.

Ce sont des travaux d’envergure qui ont été faits avec peu de temps qu’on avait pour soulager les usagers

Selon lui, les travaux sont terminés sur le pont, mais qu’il sera mis en service après l’accord du contrôle d’un cabinet d’expertise. ‘’Les travaux du pont de Linsan sont aujourd’hui finis. Ils consistaient en quoi ? D’abord la libération de la voie d’accès du site des deux côtés Mamou et Linsan. Le dégagement du lit du fleuve de part et d’autre du pont par l’enlèvement du camion qui est tombé et le ferrage du vieux pont effondré. Les travaux de blindage du lit du cours d’eau par des blocs pour un volume de 5.000 m3 sur une profondeur de 16 mètres à partir du tablier. Aussi, on a procédé à la pose des gavions à la sortie du lit de l’eau. Le Coulage de béton armé au-dessus de dalots de 5 mètres de largeur et de 30 mètres de longueur avec 35 mètres d’épaisseurs (…) Nous avons renforcé aussi les curées en béton. Ensuite, nous avons relevé la topographie sous-marine pour savoir exactement comment se passe en dessous de l’eau. Et il faut savoir que ce sont des travaux d’envergure qui ont été faits avec peu de temps qu’on avait pour soulager les usagers’’, a précisé le ministre Naïté.

Ce pont aura la capacité même de soutenir un camion de 60 tonnes

Poursuivant, le ministre a fait savoir que ce pont aura la capacité de soutenir un camion de 60 tonnes. ‘’Avant la mise en service du pont, un cabinet d’expertise va être fait pour le contrôle. Mais avant ces essais de contrôle, il faut ce qu’on appelle la curée de béton. Donc, il faut 21 jours pour que le béton ait 88 résistances. C’est à partir du 28è jour que le béton tend vers la résistance conventionnelle. Toute chose qui nous conduit à la date idéale entre le 14 et 20 août pour la mise en service de l’ouvrage sous réserve de la confirmation du cabinet d’expertise. Ce pont une fois fini aura la capacité même de soutenir un camion de 60 tonnes. Cela signifie que nous devons contrôler les gros porteurs et éviter les surcharges. Donc, nous avons fait certes dans l’urgence tout ce qu’il fallait pour à la fois pallier à la continuité de la circulation et effectuer la reconstruction du pont. Mais cela ne se fait pas en quelques jours…’’

Yaya Dramé

+224 628 38 0576