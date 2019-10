Poutine rencontre Alpha Condé : ‘’ la Guinée est notre amie de longue date et fiable en Afrique’’

Comme annoncé, le président russe Vladimir Poutine a eu des échanges jeudi avec le président guinéen Alpha Condé.

La rencontre qui a eu lieu à Sochi à 19heures 30 (-3 à Conakry) a duré plusieurs minutes. Selon nos informations, Poutine a promis d’être du côté du peuple de Guinée en appuyant le gouvernement dans son plan de développement du pays. Il a également rappelé les liens séculaires qui unissent son pays à la Guinée depuis son indépendance en 1958.

« Je suis très heureux de voir notre nouvelle réunion, et d’emblée, je tiens à souligner que la Guinée est notre amie de longue date et fiable en Afrique », dit Poutine en ouvrant le bal des échanges.

« Nous apprécions le soutien des initiatives russes dans les structures multilatérales et nous travaillons bien ensemble sur la scène internationale. L’année dernière, on a célébré le 60e anniversaire de l’établissement de la diplomatie. Je vous rappelle que l’Union soviétique a été l’une des premières nations à reconnaître la jeune République de Guinée – juste deux jours après la déclaration d’indépendance de votre pays », indique Poutine, ajoutant que l’ex-Union soviétique a aidé la Guinée à reconstruire des chemins de fer, à avoir un réseau de routes, l’université de la capitale, l’aéroport et plusieurs autres infrastructures.

« A l’étape actuelle, les relations entre nos pays sont un partenariat étroit. La coopération bilatérale a considérablement augmenté depuis votre visite officielle en Russie en septembre 2017 », fait noter le patron de Kremlin dont le pays a accueilli en grande pompe à Sochi le 1er sommet Russie-Afrique qui s’est achevé ce jeudi.

Alpha Condé de son côté, entouré de ses ministres, a salué la bonne relation qui existe entre la Guinée et la Fédération de Russie.

« (…) Depuis l’Union Soviétique, vous avez été avec nous, main dans la main, en nous soutenant’’, martèle Alpha Condé.

Mamadou Savané, depuis Sochi, envoyé spécial