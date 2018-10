Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana à l’écoute des populations du Kakandé

Conakry, le 26 Octobre 2018 – Après s’être rendu successivement à la rencontre des populations des préfectures de Fria et Boffa, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana entame ce vendredi une nouvelle tournée de prise de contact qui le conduira aux côtés des populations de Boké, Kamsar et Boffa.

À la tête d’une forte délégation, le Premier ministre, Chef du Gouvernement vient à l’écoute des populations du Kakandé dans le cadre de sa tournée de prise de compte pour partager avec celles-ci, ses véritables préoccupations telles que la problématique de la desserte en électricité et la question de l’emploi jeune en vue de trouver des solutions palliatives.

Cette tournée de trois jours du Premier ministre, Chef du Gouvernement qui commence par la préfecture de Boké sera marquée notamment par la pose de la première pierre de l’Unité de Formation et de Perfectionnement, suivra ensuite la clôture du Forum des Métiers à l’institut Supérieur des Mines de Boké pour finir par l’Inauguration du Centre d’Appui à l’Entrepreneuriat et à l’Insertion Professionnelle, un projet piloté par le Bureau d’Exécution Stratégique de la Primature, l’Agence Guinéenne pour l’Emploi, l’Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnel et l’Agence pour la Promotion des Investissements Privés.

La Cellule de Communication du Gouvernement