1ère édition de l’Entrepreneuriat féminin : les 200 jeunes filles sélectionnées à l’école des défis et enjeux à Conakry

Après avoir été retenues parmi les 700 candidatures déposées pour la 1ère édition du concours national de l’entrepreneuriat féminin organisé par la Jeune Chambre Internationale(JIC) en partenariat avec le gouvernement à travers l’agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), les 200 jeunes filles retenues étaient face aux différents panélistes ce samedi pour enrichir leurs expériences en problématique d’accès au financement, en défis et enjeux de l’entrepreneuriat féminin.

Ce concours national organisé par la Jeune Chambre Internationale dans son projet d’autonomisation des femmes par l’entrepreneuriat dont le dépôt des candidatures a démarré depuis le 3 jusqu’au 23 septembre dernier, offre l’opportunité aux femmes âgées de 18-40 ans porteuses des plans d’affaires de créer leurs propres entreprises.

Selon, le président exécutif JCI local, Monchon Cissoko, ‘’après la conférence de presse qui consistait à mettre en place les différentes procédures de l’organisation de la compétition nationale du concours de l’entrepreneuriat féminin, nous avons sélectionné 700 candidatures. Mais comme l’objectif c’était 200 candidates, les 200 candidatures ont été retenues. Donc aujourd’hui, c’est la 2ème grande phase de ce processus. Mais il fallait d’abord commencer par expliquer à ces jeunes femmes ici c’est quoi l’entrepreneuriat ? Qu’est ce qu’il faut pour être un entrepreneur de carrière ?’’

Nous voulons dire aux gens que l’entrepreneuriat, c’est un métier a rappelé le président de la JCI en Guinée. ‘’Si nous voulons l’autonomisation des femmes, le meilleur chemin pour nous, c’est l’entrepreneuriat. Ce panel consiste à les expliquer cela, la formation va durée deux semaines. En 2è lieux, les expliquer également quant à la fin de la formation sur le business plan, sur le business model et sur le pitch, il aura une autre sélection où nous allons retenir les 10 meilleures. Il faut souligner que ces 10 meilleures suivront d’autres formations de six (6) mois en entrepreneuriat ce qui va leur permettre de pouvoir mettre leurs propres entreprises en place. Donc les trois premières également avec les prix, nous, nous allons les accompagner sur le plan technique jusqu’à la mise en place de leurs entreprises. Il faudrait également les expliquer que c’est un concours pas un examen. Et à la suite de cela, nous allons les célébrer… »

Pour sa part, la ministre de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, Hadja Mariam Sylla, s’est réjouie en disant que c’est un grand pas qui vient d’être amorcé dans l’entrepreneuriat féminin en Guinée, tout invitant les candidates à avoir confiance en elles-mêmes.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22