Présidence à vie pour Lansana Conté : Cellou Dalein la justifie par l’attaque rebelle de 2000 (vidéo)

Finalement, on ne sait plus à quel argument se fier. En séjour à New York, le chef de file de l’opposition guinéenne s’emmêle à nouveau les pinceaux. Cellou Dalein Diallo, invité de Star21, a sorti l’attaque rebelle de septembre 2000 pour justifier son soutien à la présidence à vie pour Lansana Conté. Regardez !!!

Mediaguinee