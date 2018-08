Le président Alpha Condé chez Sidya : ‘’entre le RPG et l’UFR, il n’y a pas de problème malgré les rumeurs’’

Au lendemain de l’accord politique signé mercredi au QG de l’UFDG entre pouvoir et opposition relatif au contentieux lié aux communales, le président Alpha Condé a rendu visite vendredi au leader de l’Ufr Sidya Touré à son immeuble Le Golfe à Moussoudougou.

Le chef de l’Etat a réitéré l’amitié de son parti (Rpg Arc-en-ciel) à l’Ufr et assuré que tout va bien ‘’malgré les bruits’’.

« Je tiens à venir personnellement pour montrer aux militants du RPG et de l’UFR que nous sommes ensemble et que nous sommes décidés à travailler ensemble pour le bonheur de ce pays. Et pour que les militants de l’UFR et du RPG ne se posent pas de questions et de ne pas se préoccuper. C’est pourquoi, j’ai tenu personnellement à venir pour montrer que le parti l’UFR et le RPG, il n’y a pas de problème. Et nous avons dit que nous allons aux élections (…) C’est pour montrer qu’il n’y a pas de nuages malgré les bruits parce que la Guinée est un pays rumeurs et de bruits. C’est pourquoi, je tiens à me déplacer personnellement y compris avec notre allié, mon frère Bah Ousmane, Dr Diané et les autres pour rassurer à la fois les militants du RPG et de l’UFR qu’il n’y a pas de zones d’ombre mais évidemment, nous sommes les deux partis. Et ces deux partis ne discutent pas, nous avons un point d’accord mais essentiel. Est-ce que nous avons un même objectif ? Donc, nous sommes décidés à travailler ensemble, c’est pourquoi, je me suis déplacé ce matin parce que les militants du RPG et de l’UFR se posent beaucoup de questions depuis. Je suis l’autorité la mieux placée pour mettre fin à ces rumeurs. »

Yaya Dramé