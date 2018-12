Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne cherche un stage

Le président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, a annoncé sur sa chaîne de télévision en ligne GKS TVM qu’il cherchait un stage après avoir obtenu un diplôme en finances.

« Je vais chercher un stage quelque part pour aller me frotter aux réalités de la finance », déclare M. Soro, dans une vidéo mise en ligne le 4 décembre après avoir obtenu, trois jours plus tôt, un diplôme de MBA finances de l’Ecole de commerce de Lyon (France).

« Après mon expérience professionnelle au gouvernement et à l’Assemblée nationale, je me suis dit qu’il fallait combler les lacunes que je pouvais avoir », explique celui qui a été deux fois ministre et deux fois Premier ministre de son pays, et qui préside l’Assemblée depuis 2012.

« Je suis très content d’avoir eu ce MBA, très soulagé, ce n’était pas évident », explique M. Soro, 46 ans, qui précise avoir dû beaucoup étudier la nuit.

Selon le commentaire de la vidéo, il a suivi les cours du MBA pendant deux ans par correspondance.

Le président de l’Assemblée nationale pourrait faire son stage pendant les trois mois de vacances parlementaires ivoiriennes, de janvier à mars, a-t-on précisé dans son entourage.

AFP