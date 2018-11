Le président du RRD dénonce les manœuvres du pouvoir, à Karala : ‘’le RPG a eu 7 conseillers alors qu’il n’a que deux à trois familles militantes’’

Sorti vainqueur des élections communales avec 9 conseillers sur 17 à Karala, dans Beyla, au sud de la Guinée, le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD), a dénoncé mardi les manœuvres du pouvoir pour remporter cette commune rurale.

Lors d’un point-presse, le président du RRD Abdoulaye Kourouma a accusé les autorités administratives de Beyla et le délégué du Ministère de l’administration du territoire d’avoir déclaré un conseiller du RPG comme maire de cette commune rurale.

« Sur les 13 sous-préfectures, le préfet a installé 12. Chaque fois qu’il est rassuré que le RPG peut gagner, il ordonnait l’installation des conseillers. A la base, les sages de Karala avaient porté plainte contre Monsieur Lamine Cissé, pour abus d’autorité, injure publique. Il a installé les 12 sous-préfectures, il a installé la commune urbaine où le RPG a perdu. Nous avons eu l’exécutif au complet, le RPG n’a eu aucun poste, même simple planton, ils ‘n’ont pas eu. Ce qui traduit qu’on pouvait gagner partout où on a eu la majorité. Le préfet a été convoqué à plusieurs reprises par le gouverneur, de céder sur Karala. J’ai appelé le directeur national de l’administration du territoire, il m’a dit que des mesures ou des dispositions sont prises pour installer la sous-préfecture de Karala », a dit Abdoulaye Kourouma tout en dénonçant un coup de force du pouvoir.

« On était surpris, le 3 novembre, de voir le délégué, un certain Alassane Kourouma, venant de Conakry pour l’installation de l’exécutif. Il est allé avec une Jeep composée de policiers, de gendarmes et de militaires venant de la sous-préfecture de Sinko, puisque la population avait manifesté demandant l’installation des conseillers parce que les 12 autres sous-préfectures étaient déjà installées. Ils ont déclaré que l’objectif de leur mission, c’était de faire le constat de la manifestation si rien n’est touché, si rien n’est gâté. Monsieur Alassane Kourouma, le missionnaire était présent, il n’a jamais parlé. Sans parler, monsieur Alassane s’est dirigé chez un responsable du RPG, pour 5 à 10 minutes, il est venu s’embarquer dans la jeep militaire, il a continué. Une vingtaine de minutes après leur départ, c’est par la voie des réseaux sociaux, qu’un élément du RPG publie la victoire du RPG dans la circonscription de Karala sans qu’une élection de l’exécutif ne soit organisée. Ce qui a tout de suite heurté la population, il s’est dirigé vers le maire dont la photo a été publiée, et le PV que monsieur Alassane a laissé. La population est partie retirer le cachet, le tricolore et même la maison où il y a eu l’installation, je crois que la population s’en est occupé », a-t-il dit.

Par ailleurs, le leader du RRD a déclaré qu’il n’y a que quelques familles qui militent pour le parti au pouvoir à Karala.

« Lorsque la population est partie récupérer le tricolore et les documents administratifs, elle a sommé les militants du RPG de quitter la sous-préfecture. Au jour d’aujourd’hui aucun responsable du RPG n’est dans la sous-préfecture de Karala. Je crois que c’est deux trois familles qui sont encore dans le RPG. Pourquoi ils ont les 7 conseillers, pendant les élections, le sous-préfet est parti sortir nos délégués dans les Bureau de vote » a déclaré ce leader membre de l’opposition républicaine et d’annoncer une affrontements entre les habitants et les forces de l’ordre.

« Avant-hier, le préfet a envoyé deux jeeps de la CMIS, dès que les jeeps sont entrées dans la sous-préfectures, ils n’ont pas cherché à savoir ce qui se passe, ils ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes, mais ils ont été neutralisés par la populations, ils ont arrêté les jeeps, il a fallu l’intervention du président du RRD, pour ne pas que ces policiers soient ligotés », ajoute-t-il.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39