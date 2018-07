Présidentielle 2019 : l’ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré traqué à Dakar pour ses supposés liens avec Alpha Condé ?

L’information est à prendre très au sérieux. La tension entre Alpha Condé et Macky Sall ne retombe toujours pas. Le journal sénégalais L’Observateur a révélé que l’Etat sénégalais a activé la Cellule nationale du traitement de l’information financière (Centif) pour enquêter sur le patrimoine d’Hadjibou Soumaré, candidat déclaré à la présidentielle de 2019.

Le journal indique que l’organe de contrôle a remis au goût du jour l’affaire de la liquidation de l’ex-banque Bank of Credit and Commerce International (Bcci) dont l’ancien Premier ministre était le directeur.

Selon le journal, à l’époque, Hadjibou Soumaré avait indemnisé tous les Sénégalais de la banque, pour 8 milliards de francs Cfa, mais refusé de transférer les fonds à la demande des administrateurs.

Mais pour beaucoup, les ennuis du candidat déclaré à la présidentielle de 2019 se trouvent ailleurs. Des jours plus tôt, sur le plateau de l’émission « Faram Facce » de la TFM, le journaliste Cheikh Yérim Seck, cité par Xibaaru, a indiqué que Soumaré est le pion, le candidat d’Alpha Condé qui veut « prendre sa revanche sur Macky Sall »

« Que Hadjibou Soumaré éclaircisse ses relations avec Alpha Condé et de nous dire qu’est-ce qui se passe entre lui et le président guinéen… », dit Yérim ajoutant qu’ « Alpha Condé pense que Macky finance Cellou Dalein Diallo, l’opposant guinéen. Et Alpha Condé, c’est quelqu’un d’hostile au Sénégal, il veut prendre sa revanche sur le Sénégal et il a créé un candidat en la personne de Hadjibou Soumaré… », appuie M. Seck, ancien journaliste de jeune Afrique et très connu des Guinéens.

Par ailleurs, L’Observateur signale que Soumaré, ancien Premier ministre d’Abdoulaye Wade et ex-président de la commission de l’Uemoa est dans le viseur de l’État d’autant qu’il détiendrait des dossiers estampillés «Top secret» contre de hautes personnalités dont Macky Sall lui-même.

En Guinée, aucun officiel contacté n’a pour le moment souhaité faire un commentaire. Nous y reviendrons.

Mamadou Savané