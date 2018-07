Présidentielle au Mali/ Dernier jour de campagne, IBK n’a pu mobiliser comme en 2013 (de notre envoyé spécial)

Ils sont venus par centaines (jeunes, femmes et personnes âgées) ce vendredi 27 juillet des 6 communes que compose la ville de Bamako pour assister au dernier meeting de leur président Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant et candidat à sa propre succession. C’est la place du cinquantenaire qui a servi de cadre à cette démonstration, en présence de la première Dame de la république et plusieurs hauts dignitaires du régime y compris le Premier ministre malien.

Attendu par ses militants et sympathisants à 18h TU, le président du RPM (Rassemblement Pour le Mali) n’a fait son entrée qu’à 20h moins le quart au moment où certaines personnes acquises à sa cause avaient déguerpi le lieu du meeting sous la pression de la pluie.

Dans le souci de partager l’endurance de ses militants, le président IBK et son épouse, entourés de quelques membres du gouvernement ont aussi décidé de s’asseoir sous la pluie sans aucune couverture jusqu’au moment où il »IBK » devait prononcer son discours.

Cet acte d’IBK salué et qualifié de patriotique par ses militants présents, les a motivés (militants) de patienter malgré la pluie pour pouvoir suivre le meeting de leur leader. Un discours qui n’a été livré qu’aux environs de 20h passé.

A en croire bon nombre de citoyens rencontrés, la mobilisation de ce vendredi n’a pas été aussi effective que celle de 2013 au niveau de la population, ce qui expliquerait selon eux, de la désillusion née du premier quinquennat du président IBK à la tête du pays, un bilan que certains qualifient de peu élogieux.

A rappeler que les Maliens sont appelés aux urnes demain dimanche pour reconduire le président sortant I.B.K ou accorder leur faveur à un de ses 23 concurrents dont le chef de file de l’opposition Soumaila Cissé. Nous y reviendrons…

Alpha Oumar Koïta, envoyé spécial à Bamako