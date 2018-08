Présidentielle au Mali : l’opposition crie à la fraude et n’entend pas reconnaitre les résultats

Ils sont au total 18 sur les 24 candidats en compétition pour le fauteuil présidentiel malien dont le chef de file de l’opposition Soumaila Cissé, à passer devant les hommes de médias nationaux et internationaux pour dénoncer les différents cas d’anomalies qui ont émaillé le déroulement du scrutin et inviter les autorités en charge de l’organisation de ces élections à prendre en compte leurs réclamations avant d’avouer de façon prématurée leur désaccord quant aux résultats qui seront proclamés par la cour constitutionnelle.

Nous vous proposons l’intégralité de la déclaration de la coalition lue par Modibo Koné, candidat du Mouvement Mali Kanou. Lisez !

»Rappelant les discussions du 28 juillet 2018 avec Mr le premier ministre au tour du fichier électoral qui n’ont fait à ce jours l’objet d’aucune évaluation ,rappelant aussi les graves accusations de corruption formulées contre la cour constitutionnelle qui n’ont fait l’objet d’aucun démenti , constatant les graves et multiples anomalies qui ont émaillé le processus électoral avant et pendant le scrutin du 29 juillet 2018 sur l’ensemble du territoire national à savoir entre autres utilisation abusive des moyens de l’État par le président de la république sortant candidat à sa propre réélection , propagande de l’ensemble du gouvernement sur le prétendu bilan du président de la république ,faussant aussi de façon flagrante l’égalité de traitement des candidats en période électorale notamment par les médiatiques publics , le retrait massif des cartes d’électeurs par des personnes non titulaires et non habilitées ,corruption et achat du vote des électeurs à ciel ouvert ,bourrage d’urnes et attribution des résultats fantaisistes à des candidats , l’utilisation frauduleuse de certaines cartes d’électeurs non retirées ,non affichage des listes électorales devant certains bureaux, utilisation illégale de procurations dans certains bureaux de vote, grande perturbation des opérations électorales au Gabon et en France.

Constatant par ailleurs que l’élection n’a pu se tenir dans de nombreuses localités encore imprécises en termes d’électeurs et de communes concernées ,nous demandons instamment une évaluation de la mise en œuvre des mesures annoncées lors de la rencontre entre les candidats et le premier ministre , la publication de tous les résultats bureau de vote par bureau de vote ,la publication du nombre de procurations utilisées par bureau de vote ,le démenti de la cour constitutionnelle de graves accusations portées contre elle et l’ouverture d’une enquête judiciaire ,la publication de la liste détaillée des localités et des bureaux de vote où le l’élection n’a pas pu se tenir

Considérant la gravite des faits ainsi constatés nous n’accepterons pas les résultats affectés par des irrégularités énoncées ci-dessus et nous demandons aux observateurs nationaux et internationaux à examiner et à analyser avec la plus grande neutralité nos observations et critiques’’

Alpha Oumar Koita, envoyé spécial à Bamako