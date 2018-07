Présidentielle malienne: en Guinée, les électeurs prônent le changement .

Les maliens se rendent aux urnes ce dimanche 29 juillet 2018 pour élire leur Président pour les 5 prochaines années.

En Guinée ce scrutin est perçu comme un espoir de changement. Plusieurs maliens vivant en Guinée espèrent apporter un changement à leur pays confronté à des problèmes sécuritaires depuis 2012.

Ce scrutin met en compétition 24 candidats dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son principal opposant Soumaïla Cissé.

Rencontré par un de nos reporters, le trésorier du démembrement de la commission électorale basé en Guinée salut le bon déroulement de l’élection.

« Pour le moment ici en Guinée, on assiste à une foule de maliens qui viennent pour accomplir leur devoir de citoyenneté et les bureaux de vote ont été ouverts à temps opportun et le déferlement continu et pour le moment, aucun incident n’est à signaler. Après tout ce que nous avons vu pendant les campagnes, les citoyens se sont bien comportés. Le seul but est de choisir un malien parmi les 24 candidats pour sauver le pays”, a signifié Aly Traoré.

Du côté des parties politiques, c’est l’espoir du changement. Pour Touré Abdoulaye, secrétaire général de Union pour la République et la démocratie (URD) , parti de l’opposant Soumaïla Cissé, tous les maliens demandent le changement.

“Notre espoir c’est vraiment le changement, parce que tout le monde sait qu’actuellement le Mali traverse une crise sans précédent. Donc tout le monde doit profiter de cette élection pour prôner le changement tant attendu. Parce que le Mali est touché dans son essence même, le pays est divisé, il y a l’insécurité. Donc tout le monde espère. C’est Pourquoi il y a de l’engouement. Et nous au niveau l’URD, nous espérons remporter les élections à coup sûre d’ ailleurs. ça fait déjà trois fois que nous nous présentons et nous arrivons au deuxième tour. Compte tenu de notre programme qui est très alléchant, nous espérons remporter l’élection pour apporter le changement au Mali” a-t-il dit.

En Guinée, plus de 4000 maliens sont inscrits sur la liste électorale. Au niveau des locaux de l’ambassade du Mali où se situent les bureaux de vote, les électeurs sont mobilisés pour départager les 24 candidats. Selon le président de CENI, les résultats de ce premier tour de la circonscriptions de Conakry seront disponibles dans la soirée.

Thierno Sadou Diallo

