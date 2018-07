Présidentielle/ Amadou Bâ, président de la Ceni du Mali à Mediaguinee : ‘’toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du scrutin’’

Les Maliens partout dans le monde ont commencé à se rendre aux urnes ce dimanche 29 juillet pour élire le président qui va présider aux destinées de leur pays pour les cinq prochaines années. Ils auront à choisir entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keita, 73 ans, et ses 23 adversaires dont le chef de l’opposition Soumaila Cissé.

Selon le président de la commission électorale nationale indépendante du Mali (CENI), rencontré par Mediaguinee à Bamako, la capitale malienne, ils sont plus de 8 millions d’électeurs à voter ce dimanche dans plus de 23.000 bureaux de vote. ‘’Le fichier installé sur les serveurs de l’imprimerie national de France est un fichier qui comporte 8.462 lignes qui correspond à nos 8 millions 462 électeurs pour 23043 bureaux de vote et c’est sur la base de ce travail que les cartes ont été éditées’’, a-t-il précisé.

Poursuivant, Amadou Bâ rassure que tous les matériels électoraux seraient arrivés à destination et que de nombreux électeurs sont au jour d’aujourd’hui en possession de leurs cartes.

‘’A l’heure où je vous parle, je n’ai pas été saisi par une localité sous prétexte que les matériels électoraux ne sont pas arrivés sur les lieux. A Kidal, on est entre 80 à 82% de retrait des cartes d’électeurs, vous voyez une région comme Sikasso où on a fait de la distribution un système de proximité parce que les gens se connaissent dans les communes et les gens se connaissent dans les villages. Mais à Bamako, on ne peut pas se permettre ce luxe, tout le monde est sur place et les gens ont beaucoup d’occupations, ils attendent toujours la dernière minute pour venir retirer leurs cartes. Ne vous étonnez pas qu’aujourd’hui à Bamako maintenant on a dépassé les 50% du taux de retrait des cartes mais c’était dans l’ordre de 35 de 45%. J’avoue que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du scrutin.’’

Plus loin, il a précisé : ‘’Le seul défi de mon point de vue, c’est le défi sécuritaire et ça aussi les seules zones où les administrateurs avaient des problèmes d’y accéder, on a mis là-bas des militaires mais cela n’est pas lié aux élections. Le ministre a préféré de façon prudente mettre des militaires dans ces zones qui sont potentiellement à sécurité très réduite.’’

Il est à rappeler qu’il n’y a qu’une seule femme parmi les 24 candidats en compétition pour le fauteuil très convoité de Koulouba.

Par Alpha Oumar Koita, envoyé spécial à Bamako