La prévention des conflits au cœur d’une rencontre à Conakry

Dans le but de faire de la responsabilité sociale collaborative, d’un outil au service de la bonne gouvernance, l’ONG le leadership jeune pour la paix et le développement (LEJEPAD), en partenariat avec la banque mondiale et OSIWA, a procédé à l’ouverture des travaux d’un atelier de formation, ce mercredi à Conakry avec pour thème : « responsabilité sociale collaborative, une approche sûre pour une société de paix et de développement ».

Ces travaux de deux jours permettront aux participants venus des différents ministères de l’administration, de la société civile et la presse de renforcer leurs compétences et capacités en responsabilité sociale collaborative afin de prévenir des conflits et construire la paix en Guinée.

Dans son discours, le directeur exécutif de LEJEPAD, Bangaly Minatagbe Camara, a dit que « ce projet est finalement une initiative conjointe de l’ONG LEJEPAD et la banque mondiale qui attendent résolument faire de la responsabilité sociale collaborative, un outil au service de la bonne gouvernance. Son objectif global est d’apprendre comment la responsabilité sociale collaborative peut contribuer à améliorer la prestation de services publics, tout en renforçant les compétences et les capacités nécessaires à la prévention des conflits et à la recherche de consensus ».

Pour sa part, la représentante de la Banque mondiale et formatrice du dudit atelier, Maria Kabator d’indiquer : « c’est de renforcer la redevabilité sociale collaborative qui étant un processus dans lequel les citoyens, les prestataires de services, les représentants du gouvernement élus et non élus travaillent ensemble à l’amélioration des services publics, l’amélioration des processus de bonne gouvernance. Qu’est-ce que la redevabilité sociale est possible dans les pays où il y a les différentes sortes de conflits ? Qu’est-ce que ces processus-là peuvent en plus d’améliorer les services, contribuer à la prévention des conflits et la construction de la paix ? Voilà les questions que nous nous posons et auxquelles nous espérons pouvoir répondre « .

Le ministre de l’Unité nationale et de la citoyenneté, Kalifa Gassama Diaby, a rappelé que « cette idée de nation pour y arriver, nous devons partir du passé de l’histoire, nous devons assumer notre histoire et le présent. Ce présent doit être défini autour des valeurs communes (…). Cet atelier sera aussi l’occasion d’être un lieu de discussions sur la question de la démocratisation et de ses multiples mutations. La responsabilité sociale collaborative ou encore RSC, doit aussi avoir toute sa place dans nos esprits, nos projets et nos perspectives« . Avant d’inviter les gouvernants à leur tour de jouer leur rôle dans ce processus d’amélioration des préventions des conflits.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22