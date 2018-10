Probable retour de Makanéra au RPG Arc-en-ciel : ‘’tout le monde est le bienvenu’’ (Amadou Damaro Camara)

L’ancien ministre de la Communication, Alhousseiny Makanéra Kaké voudrait-il revenir au sein de la formation politique de son ancien mentor, Pr. Alpha Condé ? Pour le président de la mouvance présidentielle à l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, les portes du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) ne sont fermées à personne.

Il l’a fait savoir sur les ondes de la Radio Espace Fm dans son émission ‘’les Grandes Gueules). ‘’Tout le monde est le bienvenu au RPG Arc-en-ciel. Je crois qu’il a été dans l’opposition républicaine pendant deux ans, il a dû voir les vraies réalités et il a dû comparer les causes de Monsieur Cellou Dalein à son programme de société qu’il prolifère. C’est sûr qu’il (Makanéra) a dû les comparer et tirer une leçon », a ajouté l’honorable Amadou Damaro Camara.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83