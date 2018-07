Procès Paul Moussa et Cie : la suite des débats renvoyée au 10 Septembre prochain

A cause de la vacance judiciaire qui débute chaque année le 1er Août, le tribunal correctionnel de Kaloum en charge de juger l’ancien Directeur général de l’OGP, Paul Moussa Diawara et compagnie a décidé de renvoyer la suite des débats après ladite vacance.

C’est le président audiencier, Mohamed Chérif Sow qui a donné l’information. Selon lui, les travaux dans cette affaire reprendront le 10 septembre et que son institution se prononcera également le même jour sur les différentes demandes qui été formulées par les parties concernées y compris la comparution ou non de l’ancien président du Conseil d’Administration, Sanoussy Bantama et de l’actuel, Moussa Condé dit ‘’Tata Vieux’’.

Par Yaya Dramé, depuis le TPI de Kaloum