Procès du journaliste Moussa Moise Sylla renvoyé : ‘’notre client va continuer à vivre dans l’angoisse’’, (avocat)

Poursuivi pour atteinte à la sureté de la défense nationale, le procès du journaliste du groupe de presse HADAFO Médias, Moussa Moise Sylla a été renvoyé de nouveau ce jeudi par le tribunal de première instance de Mafanco au 26 mars prochain.

Après l’annonce de cette décision du tribunal, les avocats de la défense par la voix de Me Thierno Souleymane Baldé a souligné : ‘’Vous savez, le tribunal nous a expliqué pour une question de calendrier puis qu’il y a d’autres dossiers qui sont en attente. Et une fois qu’on évoque notre dossier ça va prendre beaucoup plus du temps pour en débattre. Il souhaiterait en fait qu’on le renvoi au 26 mars afin d’avoir beaucoup plus le temps et de débattre totalement. C’est une raison qu’on ne peut pas totalement rejeter en tant que telle, puis que nous nous voulons qu’il ait une décision qui puisse enfin laver notre client de tout soupçon. On n’a pas d’autre option que d’accepter cette date là’’

Poursuivant, l’un des avocats de la défense estime que leur client, journaliste Moussa Moise Sylla vit actuellement dans l’angoisse. ‘’Comme vous avez suivi, on devrait avoir l’audience de ce matin mais arrivée ici, le tribunal de Mafanco nous a informés que l’audience va être renvoyée d’office pour le 26 mars. Malheureusement, notre client (Journaliste Moussa Moise Sylla, ndlr) va continuer à vivre dans l’angoisse et dans l’attente parce que lorsqu’il y a le risque qui pèse sur vous par rapport à votre travail pour de telles accusations. Nous, on aurait souhaité qu’on puisse débattre ce dossier ce matin et finaliser. Donc comme nous sommes les légalistes, nous acceptons la décision du tribunal en espérant que ce jour-là, nous allons débattre au bout de compte et il y aura une décision qui va acquitter totalement notre client’’, dit-il.

Par Yaya Dramé

