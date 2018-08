Promo Tabaski Orange-Guinée : de nouveaux gagnants reçoivent leurs cadeaux

La société de téléphonie mobile Orange-Guinée est toujours auprès de la clientèle. Ce mercredi 8 août 2018, elle a officiellement procédé à la seconde remise de sa promo Tabaski. C’était dans les locaux d’Orange-Guinée sis au quartier Donka en présence d’un huissier de justice et des gagnants de la ville de Conakry au nombre de six (6) sur 10 gagnants au compte de ce second tirage et qui ont reçu chacun un mouton (bélier).

Lancée le 23 juillet dernier, la promo Tabaski prendra fin le 19 août prochain et elle vise à récompenser dix (10) clients chaque semaine par tout en Guinée.

Selon Mme Diallo Aminata en service à Orange Money, pour participer à cette promo, il suffit de composer #147#ok et achetez du crédit, un pass internet ou encore un forfait choco à partir de 1000gnf avec le compte orange money.

Au compte de cette seconde remise, 6 clients de Conakry et 4 autres de l’intérieur du pays, ont été les heureux gagnants de cette promo d’Orange money.

Heureux d’avoir reçu son cadeau, Ibrahima Cissé, domicilié au quartier Dabondy n’a pas manqué de livrer ses sentiments en ces termes : ‘’je suis très content d’Orange money d’avoir gagné un mouton de la promo tabaski. Je donnerai ce mouton à mes parents. Quand-ils m’ont envoyé le code #147#OK, je l’ai activé. Dieu merci, je suis aujourd’hui parmi les heureux gagnants. C’est pour dire que je suis très fière et satisfaite de la promo tabaski. J’invite les autres fidèles clients d’Orange Guinée à tenter leur chance. Je dirais sans risque de se tromper que Orange-Guinée est la meilleure des sociétés de téléphonie en Guinée…’’

Pour sa part, cet autre gagnant du nom de Souleymane Camara a précisé : ‘’Aujourd’hui, je suis fière de l’appel reçu par orange, d’avoir lancé la promo tabaski dont j’ai souscrit. Aujourd’hui je suis l’un des heureux gagnants. Je suis satisfait et j’encourage les d’autres personnes aussi qui ont une doute de jouer quand le service orange money lance des promos. Le service orange money à un numéro quand vous êtes un heureux gagnant vous recevez un appel sur le 624444444. Pour ma part, c’est un rêve est qui devenu une réalité. Je remercie tous les décideurs de cette grande société et je prie Dieu afin qu’il protège cette société pour nous.’’

A en croire Mme Diallo Aminata, les heureux gagnants de l’intérieur recevront chacun le prix d’un mouton (bélier) qui est selon elle, à 1million 800 mille francs guinéens.

Par Youssouf Keita

