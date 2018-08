La Promo Tabaski Orange Money enregistre ses premiers gagnants

Ce sont des abonnés heureux, 10 au total, qui ont reçu leurs moutons après avoir été tirés au sort dans le cadre de la Promo Tabaski d’Orange Money. Entourés de leurs proches dans la bergerie de Tanènè, ces gagnants, issus de quartiers de Conakry et de villes de l’intérieur du pays, ont tenu à remercier l’opérateur pour leur avoir faciliter les préparatifs de la fête de Tabaski. La cérémonie de remise s’est déroulée en présence des agents d’Orange Guinée, et d’un Huissier de justice venu confirmer et valider les résultats.

Un des gagnants, M. Camara Bangaly résidant à Ratoma s’est dit : «… très content et dépassé par l’émotion, je m’y attendais pas vraiment, du coup, lorsque que l’on m’a appelé je n’y croyais pas du tout, pour moi, ce sont des arnaqueurs, j’y ai cru seulement que lorsque je suis venu au siège d’Orange. Je dirai à tous mes amis de continuer à jouer pour tenter leur chance comme moi».

Bah Alpha Mamadou venu de Coza, lui déclarera : « Tout d’abord je remercie Orange pour ce mouton, j’ai simplement lu le message d’information de la promo reçu depuis mon téléphone, puis j’ai composé*147#suivi d’un achat de crédit via Orange Money, et a présent suis content d’être parmi les chanceux gagnants, je demande à toutes mes connaissances de faire comme moi, et à ceux qui n’ont toujours pas activé leur compte Orange Money de le faire»

Pour rappel, la Promo Orange Money Tabaski consiste à faire gagner 10 moutons à 10 clients chaque semaine, et ce, pendant un mois.

Pour participer à la promo et tenter sa chance, il suffit de souscrire gratuitement en composant #147# ou *147#, ensuite effectuer un achat de crédit, data ou acheter une des offres Choco via Orange Money à partir de 1000GNF.

NB : Aucune contrepartie financière n’est demandée par Orange en cas de gain et seul le numéro 624 44 44 44 est habilité à appeler pour communiquer le nom des gagnants.

Vous rapprocher de l’essentiel. Orange