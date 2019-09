Promotion de légalité de sexes : c’est parti pour les activités du projet de l’ONG ‘’GAPAF’’

« Promotion de légalité de sexes, Droits Humains et Renforcement du leadership féminin ». C’est le nom du projet de l’ONG Groupe d’Action pour l’Alphabétisation et la Formation qui a été officiellement lancé ce vendredi 20 septembre, dans les locaux de la bluezone de Kaloum.

C’est le conseiller technique de la ministre des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, Césaire Togba Kpogomou qui a donné le coup d’envoi desdites activités en présence du représentant du partenaire financier, OSIWA, du diplomate du Royaume-Uni en Guinée et de plusieurs autres invités de marque.

Dans son allocution de circonstance, le responsable des programmes, Abdourahamane Diawara a, après avoir remercié les uns et les autres dira que « cette ONG, avec près de 17 ans d’expériences de terrain, a pour mission entre autres, la promotion des droits humains, de l’éducation, de la formation et des activités génératrices de revenus en faveur des femmes et des jeunes. Elle évolue sur toute l’étendue du territoire national avec des antennes dans beaucoup de préfectures… »

Poursuivant, il a fait savoir que ce projet financé à hauteur de 50 000 dollars vise à promouvoir l’égalité entre les sexes en vue d’éradiquer toutes les formes de violences à l’égard des femmes et des jeunes en Guinée. « Pour ce faire, ce projet sera réalisé à travers des tables rondes, des émissions interactives et des ateliers de formation aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays », dira-t-il entre autres.

De son côté, le représentant de l’OSIWA à la cérémonie n’a pas manqué de mots pour réitérer l’engagement et la détermination de son institution à accompagner toutes les bonnes initiatives. Selon lui, les questions liées aux droits humains et au renforcement du leadership féminin doivent être l’affaire de tous. Il a par ailleurs invité les responsables du projet à plus de courage et d’efficacité dans le but d’atteindre très rapidement les résultats escomptés.

Avant de déclarer ce projet lancé, Césaire Togba Kpogomou a prodigué d’utiles conseils aux dirigeants du projet en vue de sa réussite parfaite sur le terrain. Il en outre remercié et félicité les partenaires financiers comme l’OSIWA qui, selon lui, ne cesse de déployer tous leurs efforts pour accompagner efficacement les ONG guinéennes.

Youssouf Keita

