Promotion de l’entrepreneuriat : ‘’ je veux qu’à ma prochaine visite à Conakry, qu’il y ait dans mon hôtel des jus de fruit made in Guinea’’ (Arancha Gonzàlez de l’ITC)

La Directrice du centre du Commerce international (ITC), Arancha Gonzàlez était hier dimanche 18 Novembre devant plusieurs entrepreneurs guinéens dans un réceptif hôtelier à Conakry. Il était question d’échanger avec ces jeunes porteurs de projets, connaitre leurs préoccupations et ambitions afin de les accompagner dans la réalisation très rapidement de leurs activités. Tour à tour, chacun a pris la parole pour expliquer d’abord son projet, avant de faire des demandes à l’endroit du centre du commerce international, accompagnateur des petites et moyennes entreprises.

En guise de réponse à ces différentes interrogations, la conférencière est revenue sur l’objectif de son organisation.

‘’Je voudrais vous dire que les programmes et les actions du centre du commerce international ne sont pas destinés à aider les entrepreneurs en individuel, ce sont des actions structurelles qui vont aller au-delà d’une entreprise. Notre objectif, c’est de pousser les jalons, que tout le monde se retrouve dans cette problématique pour avoir une réponse. Ces programmes ne sont pas la solution à tous les problèmes autour de entrepreneuriat mais, le plus important à retenir, ce que cela doit être un catalyseur’’, a-t-elle indiqué.

Durant leur séjour en République de Guinée, les représentants de cette organisation internationale aborderont plusieurs aspects relatifs à entrepreneuriat et organiseront des séances de formation pour renforcer les capacités des entrepreneurs guinéens.

‘’La formation, c’est un axe essentiel de ce qu’on va faire et quand on dit formation, ce n’est pas apprendre à lire ou à écrire, c’est la formation à ‘’comment gérer ses fiances ? Si vous êtes dans les jus de fruit, comment on fait pour certifier vos jus conformément aux normes internationales. Ce n’est pas de la formation générique, c’est de la formation ciblée vers les besoins du marché. La création et la gestion de l’entreprise sera une partie très importante de notre accompagnement. Je veux vous dire, qu’à la prochaine fois que je vienne à Conakry, dans mon hôtel qu’il y ait des jus de fruit made in Guinea’’, ajoute-t-elle

Parlant du financement qui est l’un des points focaux de entrepreneuriat, le centre du Commerce international (ITC) aidera les entrepreneurs ‘’vulnérables’’ qui sont en milieu rural et qui ont du mal à pouvoir conceptualiser leurs initiatives. En plus, il mettra un fonds qui pourrait accompagner certains porteurs de projets fiables pour les aider à démarrer leurs activités.

Mohamed Cissé

623 33 83 57