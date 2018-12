Mohamed Sita Cissé, lauréat du prix de la bonne performance 2018 de la COPE-Guinée

La coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l’excellence (COPE-Guinée) a organisé vendredi dernier, dans un réceptif hôtelier de la place, une cérémonie solennelle au cours de laquelle elle a décerné des prix à certaines personnes qui ont marqué leurs secteurs respectifs.

Parmi les heureux bénéficiaires, figure Mohamed Sita Cissé, Directeur national adjoint des Postes qui a raflé le prix de la bonne performance de l’année 2018.

Rencontré ce mercredi par la rédaction de MEDIAGUINEE, l’heureux bénéficiaire s’est réjoui du choix porté sur sa personne, avant d’indiquer : « Ça été une très grande surprise et une satisfaction de me voir honorer de cette façon, surtout à mon vivant par rapport à ma participation au développement socioéconomique de notre pays, pour que la Guinée soit un pays développé dans lequel tous ses enfants vont profiter. C’était le vendredi passé, en mon absence à l’hôtel Kaloum que la coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l’excellence (COPE-Guinée) a, au cours d’une très grande cérémonie en présence des membres du gouvernement, des acteurs de la société civile, des acteurs politiques que la COPE-Guinée m’a décerné ce prix et en mon absence. C’est un cadre de la direction nationale des Postes qui a récupéré ce prix en mon non. Le lundi passé, assis dans mon bureau tranquillement, j’ai reçu la COPE-Guinée avec une forte délégation pour venir me signifier à travers cette distinction que je suis honoré pour avoir le prix de la bonne performance d l’année 2018 en République de Guinée », a-t-il expliqué.

Poursuivant, il a remercié les initiateurs en ces termes : « Je salue d’abord les initiateurs de l’organisation d’une telle manifestation pour essayer de récompenser ceux qui investissent réellement pour la promotion et pour la valorisation de nos acquis dans ce pays et de faire en sorte que ce pays puisse rayonner. Je les remercie pour ça. J’avoue que ce prix me galvanise de plus et il m’amène à dire que je dois m’impliquer de plus pour le développement de ce pays. J’ai été à l’école, c’est pour qu’un jour, je puisse apporter un plus dans le développement de ce pays. Je suis un fils de ce pays, un acteur majeur de la vie politique aujourd’hui et surtout Directeur national, censé développement le secteur des Poste dans ce pays », dira entre autres le patron de la Poste.

Plus loin, il a adressé ses vifs remerciements au Président de la République, Pr Alpha Condé et à tous ceux qui l’accompagnent dans sa mission à la tête de la direction nationale des Poste en Guinée.

Youssouf Keita

