Affaire enregistrement audio de Halimatou Dalein : le journaliste Alpha Oumar Diallo dit craindre pour sa vie

Le journaliste et directeur de publication du site d’informations Aminata.com Alpha Oumar Diallo ne sait plus où donner de la tête. Pourtant c’est cette tête que réclament des inconnus depuis la publication de l’enregistrement audio -attribué- à l’épouse du chef de l’opposition guinéenne Halimatou Dalein Diallo, échangeant avec un certain Marwane -se disant leader des jeunes d’un quartier chaud de la banlieue de Conakry. Il dit recevoir à n’en pas finir des messages de mort et d’intimidation dans son téléphone et dans sa messagerie privée Facebook de la part d’inconnus décidés à faire sa fête.

« Je reçois des menaces de mort, des tentatives d’intimidation à travers ma messagerie privée (Facebook) et aussi des appels anonymes. Ce que je vais dire à ces gens qui me menacent c’est que je suis un journaliste professionnel, je n’appartiens à aucun parti politique. Je ne soutiens ni la mouvance ni l’opposition. Donc pour ceux qui me traitent de traître, je ne suis pas un traître. Donc ces menaces ne m’ébranlent pas, ne me détournent pas de mes objectifs de donner une information équilibrée, fiable et nette. Quelqu’un m’a appelé au téléphone pour me dire d’avoir à l’idée qu’on peut simuler ta mort à un accident de la circulation. J’en profite pour remercier tous ceux qui m’ont soutenu dans cette période difficile.« , s’est confié mercredi à Mediaguinee le journaliste.

Sur la radio Espace Fm, le coordinateur par intérim de la cellule de communication de l’UFDG, principal parti de l’opposition, Ousmane Gaoual Diallo, parlant de l’audio, avait soutenu lundi dernier que ‘’les propos de Halimatou n’ont rien de choquant. Les travestir comme si l’UFDG était une organisation criminelle qui distribuait des armes, ça c’est pernicieux et c’est négatif’’.

La Haute Autorité de la Communication (HAC), institution qui régule les médias en République de Guinée a invité mercredi dans un communiqué -largement relayé dans les médias-à cesser toute menace à l’encontre des journalistes et exhorté les acteurs de la vie nationale à leur faciliter le travail.

Elisa Camara

+224654 95 73 22